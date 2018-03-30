台灣染血鐵幕國家登封面？假新聞

2018-03-30 14:25 世界日報 記者 世界日報 記者 李雪 ／綜合報導



LINE近日傳出一張時代雜誌(TIME)封面，為「台灣總統府前有帶刺鐵絲網沾血」的照片設計，很快被一些網友識破為造假圖片，媒體人周玉蔻也呼籲「快找出捏造者」。

LINE上傳播假圖片的消息描述說，「咱們媒體都沒報導的時代雜誌封面故事，Wonky=虛弱的，令人不滿意的，Monkey=騙人的，不誠實的，Iron Curtain Country=鐵幕國家」。

該圖片和這段文字在LINE上很快引發討論。資深媒體人周玉蔻在臉書指出，「一看就知道是假的！Line群組（長輩為主）還一直傳一直傳。快快找出捏造者啦！」她並諷刺這是「真是世界奇觀」、「真丟臉！」。

根據時代雜誌官網，最新一期美國版的封面是司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)，封面標題為「塞辛斯正幫川普取得勝利，只要他能保住工作的話」。亞洲版的封面則是金正恩，標題為「金正恩的高風險峰會是如何可能改變國際次序的」。而查詢今年以來的雜誌封面也都沒有這樣的設計，證實的確為假消息。

不過也有支持者在網路上表示，就算是造假也是真的，並指出蔡政府把台灣搞成鐵幕台灣。還有人曬出總統府前圍籬和欄杆照片對比，並諷刺表示是「總統監獄，關著坐四年牢的蔡英文」。也有反對者對罵表示造假是中國特色，並指出散布謠言者罰款3萬新台幣。