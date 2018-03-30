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十人就應有十種生活方式 蓋一棟「無家庭主婦的住宅」

2018-03-30 03:03聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

圖擷自ADH
圖擷自ADH
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「十個人就應該有十種生活的方式，建築師必須提供多元化的住宅形態。」受遠東建築講座之邀來台的日本建築師木下庸子表示。她和渡邊真理共同創辦的ADH設計組織，近年完成許多挑戰傳統觀念的住宅，包括「沒有家庭主婦的住宅」，五年更換一次建築設計的出租住宅等。

隨著高齡化、少子化與單身潮，台灣家庭結構面臨巨變，住宅形式卻多半停留在滿足「核心家庭（父母和未婚子女共同居住）」需求的傳統集合式住宅。

為此，2018遠東建築講座舉辦「社會‧住宅‧設計國際論壇」，邀來自日本的木下庸子、渡邊真理、來自大陸的李虎，以及台灣建築師郭旭原、張清華、吳聲明，建築學者左進、蕭有志、黃琬雯、凌天等，對談三地的住宅型態如何面對社會與家庭結構的巨變。遠東集團董事長徐旭東也到場聆聽。

渡邊真理指出，日本的家族結構一直往「非核心家庭」邁進，早在1990年代，東京便有逾七成的非核心家庭，包括單身、單親與頂客族等。估計到2025年，日本的一個家庭的平均人口數只剩下2.4人。

荷蘭為了不讓社會住宅「貧民窟化」，翻轉傳統對「社會住宅」的定義。渡邊表示，阿姆斯特丹政府讓社會住宅從早期提供移民、貧民入住，轉型為讓不同階級、族群的人進駐混居，社會住宅的功能是「混融社會階級（social mix）」。

ADH設計的社會住宅「白石Silver　Housing」亦是如此，提供身障、高齡、高齡單身和一般家庭居住。木下庸子表示，她透過設計讓這些來自不同社會階級的人混居。「白石」中的每一間廚房都擁有開闊視野，讓主人站在廚房中，可用「關懷而非監視的視線」看見左鄰右舍、打破孤立。

在現代社會，即使家庭成員屬於核心家庭，也未必具有傳統核心家庭的觀念。木下表示，她曾為一對夫妻和兩名女兒設計「NT」住宅。妻子是不諳家務醫師，要求她設計一座「沒有家庭主婦的住宅」，家務由全體成員一起負擔。

這座「沒有家庭主婦的住宅」，逾八成是共同空間，沒有明顯的餐廳、客廳和書房，讓四名成員一起工作和遊戲。因成員都不愛摺衣服，木下設計採光良好的「開放式衣櫥」—衣服洗完便可晾在敞露於陽光之下的衣櫥，門一關「曬衣台」就變回衣櫥，免去收摺衣服的麻煩。

出租住宅可以不斷變換住戶，那可不可以也不斷變換設計？ADH正著手設計的作品「Next 21大阪」，正是這樣一座顛覆「建築即永恆」觀念的住宅。這座出租住宅不僅每五年換一次房客，每五年也必須更新建築設計。渡邊認為，在變動劇烈的社會，住宅也該有允許不斷「自我更新」的系統設計。

當「住宅商品化」成為全世界共同現象，因應社會需求誕生的社會/公共住宅，能不能撼動大家對住宅的偏見？昨在遠東建築講座「社會．住宅．設計」國際論壇中，來自台、陸、日三地的十多位建築師與學者，分享設計社會/公共住宅的經驗，希望透過設計改變社會。

「住宅不一定能解決社會問題，但一定能呈現社會問題。」論壇主持人、建築學者阮慶岳詢問來自三地的建築師，若要解決21世紀家庭人口結構變化造成的住宅問題，應該依賴民間或政府？

日本建築師木下庸子指出，政府主導的大型公共住宅，很容易淪為制式化設計。建築師必須設法打破窠臼、尊重個別差異，提供不同型態的家庭更多選擇。

日本建築師渡邊真理指出，日本政府在二戰後曾興建大量封閉的公共／社會住宅，造成人與人之間的孤立。21世紀建築師該做的是「把個人化的住宅打開」，促進人與人之間的交流。

「現代生活愈來愈便利，單身也可以享受過去家庭才能享受的便利。」渡邊指出，建築師必須重新思考家庭與個人的定義，將促進交流的觀念導入設計之中，「否則現代人將被這些便利性割裂人際關係，最後成為一個孤單的個體。」

大陸建築師李虎表示，大陸不像日本有高比例的中產階級，社會矛盾更劇烈，無法借鏡國外例子，只能自己不斷摸索與適應。目前大陸的狀況是「政府做不了」，必須依賴開發商。

台灣建築師張清華則認為，不只建築師有機會參與社會住宅，任何人都有可能參與其中，如知名社會住宅「玖樓共生公寓」，三名創辦者皆非建築出身。

台灣建築師郭旭原認為，建築師具有靠設計撼動社會的能量。他指出，台灣對未來居住型態的想像「嚴重不足」，迄今仍停留在幾房幾廳的制式習慣，建築師必須「勇敢去挑戰」。此外，社會對公共住宅、社會住宅的想像也應該更開闊多元，讓公宅、社宅成為翻轉台北城市的關鍵力量。

ADH設計組織設計的白石Silver-Housing，提供身障、高齡、高齡單身和...
ADH設計組織設計的白石Silver-Housing，提供身障、高齡、高齡單身和一般家庭混居。圖/ADH設計組織提供
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