建築論壇／人際疏離「該把個人化住宅打開」

2018-03-30 00:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北報導



遠東建築講座「社會．住宅．設計」國際論壇。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

當「住宅商品化」成為全世界共同現象，因應社會需求誕生的社會／公共住宅，能撼動大家對住宅的偏見？昨在遠東建築講座「社會．住宅．設計」國際論壇中，來自台、陸、日三地的十多位建築師與學者，分享設計社會／公共住宅的經驗。

「住宅不一定能解決社會問題，但一定能呈現社會問題。」論壇主持人、建築學者阮慶岳詢問來自三地的建築師，若要解決廿一世紀家庭人口結構變化造成的住宅問題，應依賴民間或政府？

日本建築師木下庸子說，政府主導的大型公共住宅，很容易淪為制式化設計。建築師須設法打破窠臼、尊重個別差異。日本建築師渡邊真理說，日本政府在二戰後曾興建大量封閉的公共／社會住宅，造成人與人間的孤立。廿一世紀建築師該做的是「把個人化的住宅打開」。

「單身也可以享受過去家庭才能享受的便利。」渡邊說，建築師須重新思考家庭與個人的定義，將促進交流的觀念導入設計之中，「否則現代人將被這些便利性割裂人際關係，最後成為孤單的個體。」

遠東建築講座「社會．住宅．設計」國際論壇，建築師李虎出席主講。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

大陸建築師李虎說，大陸不像日本有高比率的中產階級，社會矛盾更劇烈，只能自己不斷摸索與適應，目前大陸的狀況是「政府做不了」，須依賴開發商。台灣建築師張清華則說，不只建築師有機會參與社會住宅，任何人都有可能參與其中，如知名社會住宅「玖樓共生公寓」，三名創辦者皆非建築出身。

台灣建築師郭旭原說，台灣對居住型態想像「嚴重不足」，仍停留在幾房幾廳的制式習慣，建築師須「勇敢挑戰」，並應讓公宅、社宅成為翻轉城市的關鍵力量。