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建築論壇／「沒家庭主婦的住宅」 挑戰住的想像

2018-03-30 00:59聯合報 記者陳宛茜／台北報導

白石Silver-Housing，提供身障、高齡、高齡單身和一般家庭混居。 圖／...
白石Silver-Housing，提供身障、高齡、高齡單身和一般家庭混居。 圖／ADH設計組織提供
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「建築師必須提供多元化的住宅形態。」受遠東建築講座之邀來台的日本建築師木下庸子說，她和建築師渡邊真理共同創辦的ADH設計組織，近年完成許多挑戰傳統觀念的住宅，包括「沒有家庭主婦的住宅」，五年更換一次建築設計的出租住宅等。

台灣家庭結構面臨巨變，住宅形式卻多停留在滿足「核心家庭（父母和未婚子女共同居住）」需求的傳統集合式住宅。二○一八遠東建築講座舉辦「社會．住宅．設計國際論壇」，邀木下庸子、渡邊真理和大陸的李虎，以及台灣建築師郭旭原、張清華、吳聲明，建築學者左進、蕭有志、黃琬雯、凌天等，對談三地住宅型態如何面對社會與家庭結構的巨變。遠東集團董事長徐旭東也到場聆聽。

遠東建築講座「社會．住宅．設計」國際論壇，日本工學院大學建築設計系教授木下庸子（...
遠東建築講座「社會．住宅．設計」國際論壇，日本工學院大學建築設計系教授木下庸子（左）、日本法政大學建築系教授渡邊真理（右）出席主講。 記者曾吉松／攝影
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渡邊真理說，日本家族結構一直往「非核心家庭」邁進，一九九○年代東京便有逾七成非核心家庭，包括單身、單親與頂客族等。估計到二○二五年，日本的一個家庭的平均人口數只剩下二點四人。

荷蘭為了不讓社會住宅「貧民窟化」，渡邊說，阿姆斯特丹政府讓社會住宅從早期提供移民、貧民入住，轉型為讓不同階級、族群的人進駐混居，社會住宅的功能是「混融社會階級（social mix）」。

ADH設計的社會住宅「白石Silver Housing」亦是如此，提供身障、高齡、高齡單身和一般家庭居住。木下庸子說，「白石」中的每間廚房都擁有開闊視野，讓主人站在廚房中，可用「關懷而非監視的視線」看見左鄰右舍、打破孤立。

木下還說，她曾為一對夫妻和兩名女兒設計「NT」住宅。妻子是不諳家務的醫師，要求她設計一座「沒有家庭主婦的住宅」，家務由全體成員一起負擔。這座「沒有家庭主婦的住宅」裡，逾八成是共同空間，沒有明顯的餐廳、客廳和書房，四名成員一起工作和遊戲。

社會住宅荷蘭

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