吳釗燮談花蓮美景 大馬媒體大篇幅報導

2018-03-29 21:45 中央社 吉隆坡29日專電



馬來西亞全國最大專業英文主流媒體29日刊登外交部長吳釗燮邀請駐台使節團參訪花蓮的專文,讓馬來西亞人可以更進一步認識台灣東部豐富的景點。

優勢財經日報(The Edge Financial Daily)今天以「台灣帶領駐台外交使節團參訪花蓮」(Taiwanleads foreign diplomats on tour of Hualien)為題,在第20版全球新聞刊登這則專文。

專文開頭表示,為了協助提振花蓮地區觀光產業,吳釗燮偕同常務次長劉德立邀請27國40位各國駐台使節暨代表於3月23日至24日赴花蓮參訪,並希望透過社交媒體分享各國使節代表們的參訪經驗,藉以激發其協助推動花蓮的自然奇觀和豐富的文化遺產。

吳釗燮表示,花蓮在今年2月6日經歷6級地震的災害,最主要的觀光產業也遭受到重創。為協助振興花蓮地區觀光產業,外交部此次安排各國駐台使節暨代表參訪花蓮,向使節代表們介紹花蓮多元化的旅遊景點。

第一天使節團參訪行程,除了參觀太魯閣國家公園重要旅遊景點與燕子口步道外,也參訪原住民族阿泰雅爾族,享受該族的美食招待並與其共舞同樂。

之後,使節團也參訪「花蓮後山.山後故事館」,該館展示當地具文化及創意的產品,如花蓮地區獨有的大理石產業特色。

第二天使節團參訪行程,民進黨花蓮選區選出的立法委員蕭美琴也參與使節團,一同參訪瑞穗鄉的社區。

優勢財經日報創刊於1994年,除在馬來西亞發行外,並在新加坡發行,是馬來西亞第一大英文專業財經日報,為馬來西亞政經、智庫、學研機構、專業人士、外交圈及社會菁英等每日必讀的報紙。