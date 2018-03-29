防洋蔥續跌 啟動4農會協助穩住收購價

2018-03-29 19:58 中央社 台北29日電



不只大蒜價格跌，洋蔥也是，農委會農糧署副署長蘇茂祥說，今年國產產量增17%，為了讓剩下一半還沒收購的國產洋蔥收購價不續跌，農會將收購及行銷未收購產量的1/10挺住價格。

蘇茂祥告訴中央社記者，國人一年吃洋蔥12萬到13萬公噸，通常一半左右仰賴進口，國產栽種面積1300公頃，約產出6.1萬到6.2萬公噸；但是今年產出的量比正常年多出17%，預計產量達7.2萬公噸，目前採收完成的部分約占一半，還剩3萬多公噸。

他並說，國產洋蔥採收期到4月底，為了穩住洋蔥收購價不要持續跌下去，屏東產地有4個農會將啟動因應措施，包含車城、枋山、恆春及屏東縣農會，合計協助行銷10萬袋及收購10萬袋冷藏，共計處理20萬袋。

每袋15公斤，20萬袋合計3000公噸，最寬鬆算法，也僅占3萬多公噸的1/10，記者詢問對比3萬多公噸尚未採收完成，是否能起得了穩定收購價的作用。蘇茂祥說，可以，不信的話，各界可以觀察。

他重申，目前農會收購價每袋大顆150元、市場上也有140、130元不等的行情，透過上述因應措施，不會讓價格再跌，而且國產洋蔥目前收購價比進口的便宜，盤商就不會再仰賴進口比較貴的洋蔥，需求會轉向國產洋蔥，綜合各種因素，價格可以穩定得住。

而台北果菜批發市場今天國產洋蔥的交易均價每公斤新台幣9.9元 ，對比去年同日的20.8元，跌了52.3%；不過國產的交易量比去年多了86.1%。進口洋蔥今天的交易均價14.4元，也比去年的21元跌31.2%，交易量減少56.3%。