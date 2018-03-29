蘭嶼核廢料補償經費 原能會建議基金支應

2018-03-29 19:28 中央社 台北29日電



原轉會委員會議今天開會，有委員希望制定蘭嶼核廢料補償條例，原子能委員會認同制定條例有其必要，建議經費由核能發電後端營運基金支應，總統蔡英文裁示由行政院決定。

蔡總統今天下午在總統府內主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第5次委員會議」，其中一個討論議題為蘭嶼核廢料處理問題。

首先由行政院政務委員林萬億報告「行政院蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組工作報告」的進度，他表示，報告附帶建議提到，政府應就核廢料造成蘭嶼原住民傳統文化傳承、社會經濟及雅美/達悟族人身心健康等多方面不利影響，積極提出補救措施。

其他建議還包括政府應儘速辦理貯存場遷廠事宜，林萬億說，目前行政院有一個非核家園專案推動小組在處理遷廠事宜，建議由這個小組繼續處理。

在損失補償部分，林萬億說，報告建議原能會、經濟部和台電要審慎評估核廢料對蘭嶼造成的影響，儘速制訂補償條例，補償條例制定過程中要讓雅美/達悟人得到適當補償。

邵族代表Magaitan Lhkatafatu則提出四點建言希望政府積極回應，包括提出補救措施，彌補族人所受的損失與傷害；儘速辦理核廢料遷廠事宜，並讓蘭嶼人參與；積極訂定立法蘭嶼核廢料補償條例；提升蘭嶼衛生所為台東署立醫院蘭嶼分院。

原能會副主委邱賜聰回應表示，辦理遷廠部分，原能會尊重原轉會的決定，將會同經濟部積極推動辦理；損失賠償部分，他指出制定賠償條例有必要，但要依法行政，原能會將積極推動辦理。

邱賜聰說，補償最重要是經費來源，建議所需經費由核能發電後端營運基金支應，好處是將來制定條例時，經費來源有明確方向，名正言順、財源比較可靠，若用公務預算爭取中央預算，會面臨比較大不確定因素，

蔡總統回應表示，經費補償部分交給行政院決定，Magaitan Lhkatafatu提的四建言大致就是會議結論，希望原轉會後續能考慮進去。