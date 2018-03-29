亞泥案 原轉會委員提出4點建議

2018-03-29 18:02 中央社 台北29日電



總統蔡英文今天主持總統府原轉會委員會議，委員帖喇‧尤道針對25日亞泥案三方會議提4點建議；蔡總統回應，相信日後程序會更好，也請政委、部長盡量做到委員的建議。

蔡總統下午在總統府內主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第5次委員會議」。

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會執行秘書、總統府副秘書長姚人多表示，亞泥公司新城山礦場採礦案，25日已由政府、部落族人與亞泥三方推派代表在花蓮首度召開三方會談，聚焦「真相調查」與「居住安全」這兩項議題上，也獲得幾點共識。

太魯閣族代表、原轉會委員帖喇‧尤道Teyra.Yudaw除了肯定蔡總統重視原住民族權益，並積極推動三方會談外，也匯集原住民族意見後提出4點建議。

帖喇‧尤道建議包括，一，三方會談前，經濟部與亞泥的資料無法提早提供，導致涉及專業數據、資訊部分，族人無法立刻消化，希望未來能在開會前一週提供資料；二，在下次舉辦會談前，期間應充分、持續的與部落族人進行協商討論，不要在舉行時，才提出方案。

三，近期應確認專責部會的窗口，在一個月內成立工作推動小組，並將資料數位化、公開化；四，攸關居住安全，應全面進行環境影響評估，並以積極態度讓部落族人免於威脅。

蔡總統表示，這次三方能夠坐下來召開會議非常難能可貴，但在這之前並沒有舉辦過類似會議的經驗，因此第一次是最困難的，有些程序不盡完整、資料也沒讓參與者做好準備，但她相信之後在程序上會做得更好。

針對帖喇‧尤道提到的4點建議，蔡總統也回應，也請政委、部長能盡量做到委員的建議。