農民職災保險最快10月開辦 不限年齡都可加保

2018-03-29 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長賴清德今天中午與執政黨立委「便當會」，討論農民健康保險條例增訂「農民職業災害保險」。「農民職災保險」將先試辦後立法，預估最快10月開辦，將採自願性加保、並採「先傷後病」的方式辦理；草案原先規畫80歲以下農民才可加保，賴揆今天拍板，改為農保被保險人不限年齡都可加保。

至於農民職災的認定，行政院副發言人丁允恭轉述指出，會中討論，包括噴灑農藥中毒、熱衰竭（中暑）等，都傾向列入。

這項修法草案是依賴揆指示，主要是從事農業工作可能發生包括農藥中毒、夏天熱衰竭、操作農機具或除草受傷等情形，潛藏職業災害風險，但現行農保卻僅有生育、殘障及死亡給付，農業成為所有行業中唯一沒有職災保障的職業。依農委會規畫，建立農民職災保險新制，估有90多萬農民將可受惠。

賴揆去年12月間指示，有關訂定農民職業災害保險事宜，請農委會會商內政部研議納入農民健康保險條例處理，以提高農民職業安全保障並營造友善從農環境、鼓勵青年農民返鄉投入農業。

丁允恭轉述指出，參考國外統計，以日本為例，因從事農事受傷、死亡者，每千人中就有8.2到8.8人，比起全產業每千人中有2至2.1人，高出許多。

至於採「先傷後病」方式辦理，則是因為「病」的部分，因果關係較為複雜，故優先試辦因果關係較為明確的「職業傷害」類。未來給付項目，包括傷害給付、身心障礙給付、喪葬津貼及醫療給付等4項。

其他規畫，包括採行「單一投保費率」，由中央農業主管機關擬訂，報行政院核定；試辦期間採行單一投保金額每月一萬零兩百元；經費來源原則參照農保，以編列公務預算辦理。

保險費由被保險人負擔60%，政府補助40%。在直轄市，中央主管機關補助20%，直轄市補助20%；在縣市，機關補助30%，縣市補助10%。

丁允恭表示，以費率0.23%計算，每位加保職災保險的農民，每月保費24元，其中，農民自付14.4元，政府補助9.6元。