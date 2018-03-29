農保納職災給付 最快10月試辦

2018-03-29 16:16 中央社 台北29日電



行政院長賴清德今天中午與民進黨籍立委舉行便當會，會中對修正「農民健康保險條例」達成共識，農保將納入職業災害給付，最快10月試辦，農民可自願加保，每月只需繳新台幣14.4元。

行政院副發言人丁允恭會後表示，目前農保沒有職業災害給付項目，但農民工作潛藏很多風險，例如日本農民因工作受傷、死亡者，每千人中有8.2至8.8人，遠高於全產業平均值每千人2至2.1人。

丁允恭表示，農保職災給付初步規劃參照勞保，提供傷害給付、身心障礙給付、喪葬津貼及醫療給付，將採用自願加保，只要是農保被保險人，不限年齡皆可加保；此外，將採「先試辦，再立法」的方式辦理，並優先試辦因果關係較為明確的職業傷害類，如噴農藥中毒、或在田間工作時熱衰竭，皆傾向納入職災給付範圍。

在保費方面，丁允恭說，將採單一投保費率，試辦期間每月投保金額1萬200元，保費費率為0.23%，每月保費24元，其中政府負擔40%、農民負擔60%，也就是農民每月自付14.4元，政府負擔9.6元，未來也將研議提出不同級距的保費，給農民不同選擇。