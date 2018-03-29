親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拆八百壯士帳篷
深澳電廠搶修法
核二出包又跳機
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

吳音寧續留北農 她批柯文哲：為選舉養了隻「吳想想」

農保納職災給付 最快10月試辦

2018-03-29 16:16中央社 台北29日電

行政院長賴清德今天中午與民進黨籍立委舉行便當會，會中對修正「農民健康保險條例」達成共識，農保將納入職業災害給付，最快10月試辦，農民可自願加保，每月只需繳新台幣14.4元。

行政院副發言人丁允恭會後表示，目前農保沒有職業災害給付項目，但農民工作潛藏很多風險，例如日本農民因工作受傷、死亡者，每千人中有8.2至8.8人，遠高於全產業平均值每千人2至2.1人。

丁允恭表示，農保職災給付初步規劃參照勞保，提供傷害給付、身心障礙給付、喪葬津貼及醫療給付，將採用自願加保，只要是農保被保險人，不限年齡皆可加保；此外，將採「先試辦，再立法」的方式辦理，並優先試辦因果關係較為明確的職業傷害類，如噴農藥中毒、或在田間工作時熱衰竭，皆傾向納入職災給付範圍。

保費方面，丁允恭說，將採單一投保費率，試辦期間每月投保金額1萬200元，保費費率為0.23%，每月保費24元，其中政府負擔40%、農民負擔60%，也就是農民每月自付14.4元，政府負擔9.6元，未來也將研議提出不同級距的保費，給農民不同選擇。

丁允恭說，「農民健康保險條例」為行政院本會期優先法案，將由農委會訂定相關子法和方案細節，預計試辦方案今年9月底報行政院，最快10月開始試辦。

行政院長賴清德今天中午與民進黨籍立委舉行便當會，會中對修正「農民健康保險條例」達...
行政院長賴清德今天中午與民進黨籍立委舉行便當會，會中對修正「農民健康保險條例」達成共識，農保將納入職業災害給付，最快10月試辦，農民可自願加保，每月只需繳新台幣14.4元。圖／農民提供
分享

農民保費丁允恭

相關新聞

布克獎國籍改中國台灣 吳明益：與我立場不同

2018-03-29 11:50

台中議員催生「嬰兒券」 要市府補助尿布、奶粉

2018-03-29 13:37

科技部幫研究人員加薪 調增教學研究費3％

2018-03-29 12:39

評／災害應變中心的功能與角色為何？該瘦身嗎？

2018-03-29 11:47

曼布克獎擅改國名「中國台灣」 吳明益嚴正抗議

2018-03-29 11:43

李敖遺產她爭取！ 還有哪些名人「被認爹」…

2018-03-29 11:00

新聞眼／交接林務局前 台鐵為森鐵滅火

2018-03-29 00:55

自導式轉向架釀出軌前 台鐵已搶驗收

2018-03-29 00:33

人事地震！39天出軌4次 台鐵撤換森鐵處長

2018-03-29 00:30

評／國片《上岸的魚》開出台灣家庭敘事新格局

2018-03-28 15:19

評／生育該是國家的工作責任 不只是女人的

2018-03-28 14:59

深澳未解 環保署再審協和發電廠

2018-03-28 14:37

協和電廠改燒燃氣？林右昌：樂觀其成但提5項要求

2018-03-28 14:13

內政部推亡故親屬保單清查一站通 上線1年半理賠555億

2018-03-28 13:41

顛覆陸媒說法！來台見男友父母 陸女：沒感覺仇中

2018-03-28 13:12

法官不押藥頭？ 吳念真爆：警察好想把法院燒掉！

2018-03-28 12:15

漂流相機是誰的？ 謝長廷也加入超級尋人任務

2018-03-28 11:29

命運操之在己 宗教家星雲大師VS風水命理界教父謝沅瑾

2018-03-26 09:12

原住民族保留地禁伐補償最高3萬元　申請時間至4月30日止

2018-03-23 10:00

貼身摯友證實 媒體狂登的道別親筆信非李敖所寫

2018-03-22 10:46

享壽八十三 李敖以荒謬寫就他的人生

2018-03-21 16:25

一人住院全家倒？三峽的家庭主婦 正改寫醫院的「陪病」文化

2018-03-19 09:06

空姐八仙事件後重生 「一路看到真正在乎你的人」

2018-03-15 11:02

站在時代浪頭上 台灣獨特的顯微手術教學體制

2018-03-12 11:37

零是極為重要的數學概念 而這個概念是何時出現的呢？

2018-03-08 11:43

人生轉折點／蔡碧仲兩百分人生歸零再出發

2018-03-07 16:07

台大教授被挖角：留在台大，我不會變強

2018-03-02 08:46

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

嬰兒配方奶粉 認清標章

2018-03-28 10:12
看更多

熱門文章

國軍「變形招募」打美女牌！濃妝短裙新妺子 有人被騷擾

2018-03-29 01:24

怎麼形容跟著柯P做事的那幾年？簡余晏：不堪回首

2018-03-29 09:53

北農董事會 陳景峻「出手」保住吳音寧總座

2018-03-28 17:54

要去蔣又編5千萬修古蹟 柯志恩：這個政府神經錯亂

2018-03-28 19:42

【重磅快評】要查林姿妙的帳 陳金德在盤算什麼？

2018-03-28 16:59

蔡英文僅賀電致意表揚青年 馬英九：小英不來老英來

2018-03-29 11:04

議員參選人蔡宜珊遭控只給助理20K 民進黨將開除黨籍

2018-03-29 12:47

北市30萬票不投綠？孫大千：因對低薪無作為

2018-03-29 08:00

簡余晏說「不堪回首」柯P：那也沒辦法

2018-03-29 11:24

首艘獵雷艦載台下水 慶富控國防部解約只想卸責

2018-03-29 14:33

不打美女牌 男士官扮「佛系招募員」渡有緣人入營

2018-03-29 11:07

拆帳篷惹不滿 柯P今早遭丟鞋命中隨扈

2018-03-29 12:58

游淑慧：保下吳音寧等於給相信柯Ｐ的年輕人一巴掌

2018-03-29 12:16

核二2號機重啟跳電 原能會：有些問題要啟動後才知道

2018-03-28 20:23

2號機跳電…環團：誰審核誰負責 原能會高層急赴總統府

2018-03-28 16:55

核二廠2號機重啟後即停 新北市府嚴正譴責

2018-03-28 17:09

侯友宜提皮箱見吳淑珍？ 陳水扁：子虛烏有！

2018-03-28 19:19

蔡宜珊違反勞基法 王定宇批：妳錯了就是錯了！

2018-03-29 13:43

人事地震！39天出軌4次 台鐵撤換森鐵處長

2018-03-29 00:30

吳音寧保北農總座 孫大千：柯P與民進黨密室協商

2018-03-29 14:17

飛彈來襲告警簡訊遲到甚至沒收到 國防部解釋了

2018-03-28 20:10

經長才說 啟動若跳機就辦人…立委點名沈榮津下台

2018-03-28 23:55

遭控血汗老闆 蔡宜珊將對呱呱助理、媒體提告

2018-03-29 13:35

核二2號機併聯1天就跳機 今夏加入發電有變數

2018-03-28 23:55

李敖遺產她爭取！ 還有哪些名人「被認爹」…

2018-03-29 11:00

陳亭妃疑置入電視劇？段宜康要NCC查清楚

2018-03-29 10:49

陳學聖出線黨內有雜音？ 吳志揚：願出力協助整合

2018-03-28 18:12

李登輝：柯文哲頭腦怪怪的 偎來偎去

2018-03-28 20:51

曼布克獎擅改國名「中國台灣」 吳明益嚴正抗議

2018-03-29 11:43

吳音寧續留北農 她批柯文哲：為選舉養了隻「吳想想」

2018-03-29 15:03

直言集／管不管宗教團體 民進黨進退兩難

2018-03-29 00:07

楊麗環昨批民調不公 今臉書祝福陳學聖

2018-03-29 11:45

Google披露嘉義空軍基地愛國者飛彈陣地完工

2018-03-29 11:46

洪孟楷：政客的謊言 都像核二廠2號機跳票

2018-03-29 06:47

林錫耀：國民黨有幾縣市 民進黨有機會可搶下

2018-03-28 16:43

李登輝：若不能成為正常化國家 永遠內耗、對立

2018-03-28 19:38

姚立明質疑帳目 柯P：2018打自己的2014嗎？

2018-03-29 12:58

阿扁勇哥物語頻開砲 羅智強：蔡英文「黔驢技窮」

2018-03-28 20:16

布克獎國籍改中國台灣 吳明益：與我立場不同

2018-03-29 11:50

李德維點名感嘆馬英九沒培養青年 徐巧芯親上火線回嗆

2018-03-29 15:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top