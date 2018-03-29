女性參政比例提高 韓女議員團來台取經

2018-03-29 16:23 中央社 台北29日電



立法院長蘇嘉全今天接見4名韓國女性議員時說，台灣女性在公共事務上參與越來越多。韓國議員南仁順說，這次來台希望了解台灣的政治條件及經驗，回國鼓勵更多女性參政。

蘇嘉全今天在「中華民國與韓國國會議員友好協會」會長、國民黨立委林德福、民進黨立委尤美女、李麗芬、陳曼麗等人陪同下，接見大韓民國國會「女性家族委員會」委員長南仁順、以及議員印在謹、權美赫及鄭春淑。

蘇嘉全說，過去在擔任民意代表以及行政首長期間，都致力於女權推動，包括台灣國家婦女館的成立、推動女性參政權利，以及進一步在國家法律上保障女性參政，台灣社會經過長期積極推動兩性平權觀念後，這樣的觀念已深植所有政治人物的腦海中。

他表示，爭取女權的奮鬥歷史軌跡，跟民主化歷程一樣，需要不斷爭取才能落實，今天台灣女性參政之所以變得非常自然，主要就是憲法以及地方制度法對女性參政有所保障，在地方議員層級，女性的保障名額約占1/4；在國會議員層級，不分區女性的保障名額則占1/2，透過這些努力，讓女性進入公共領域服務後，表現不輸給男性，因此慢慢地女性不需要保障名額就能當選。

蘇嘉全指出，現階段台灣國會議員中，女性比例占38%，名列全球第10名；監察委員中，女性占48％；女性創業家占36%。

他表示，根據2015年主計處資料，聯合國性別不平等指數，台灣指數僅有0.058，也名列全球第9名。他說，雖然女性在公共事務上參與愈來愈多，但政府對推動促進兩性平權法案的修法仍不遺餘力。

南仁順說，這次訪問團成員都是過去30年在南韓社會中，推動兩性平權以及民主化運動不餘遺力的健將，去年韓國國國會曾舉辦研討會，學習台灣經驗，今年又會再度舉行，邀請各國專家學者對台韓女性參政情形進行討論。

她說，這次團員都是首度來台，希望吸取台灣推動保障兩性平權法案歷程，由於6月韓國將舉行地方選舉，她希望能在充分了解學習台灣的政治條件及經驗後，回國分享經驗，鼓勵更多女性參與地方選舉。