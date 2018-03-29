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台中議員催生「嬰兒券」 要市府補助尿布、奶粉

2018-03-29 13:37聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市去年生育率跌破9％，民進黨議員陳淑華、邱素貞等人今開記者會，呼籲市府發放嬰兒券，補助新生兒爸媽買奶粉、尿布，每月2000元匯入帳戶，減輕生養小孩的壓力。

根據台中市民政局統計，台中市0-2歲人口約50832人；若每人每月發放2000元嬰兒券，市庫每年要負擔12.2億元。

「搶救生育發嬰兒券！」台中市「托育一條龍」被視為市長林佳龍政績，民進黨議員多人今召開記者會，呼籲升級嬰幼兒福利，提供0-2歲嬰幼兒津貼，提高父母生育意願。

議員陳淑華說，台中市生育率逐年下降，103年9.66％、104年9.63％、105年9.31％，去年跌破9%下滑到8.76％，人口問題已是國安層級，應該透過政策誘導生育。

陳淑華強調，目前中央、地方的托育補助，以0-2歲補助最少，新生兒爸媽要工作又要照顧小孩，生活壓力很大，政府應該一起「養」；台中「托育一條龍」很成功，也要升級促成催生的政策目標。

民進黨議員建議，市府應該發放嬰兒券，針對0-2歲嬰幼兒、每月補助2000元，限制使用在奶粉、尿布或其他嬰幼兒必需品；另每月未使用完就收回，像敬老愛心卡不能累積使用。

家有新生兒的吳媽媽說，孩子長大後，原本喝母乳改喝奶粉，半個月就泡掉一瓶，花費上千元，對經濟負擔不小；陳姓媽媽說，她自己帶5個月大小孩，早上賣早餐，如果政府多幫點忙，可減輕壓力。

民進黨台中市議員開記者會，呼籲市府發放嬰兒券，補助0-2歲嬰幼兒奶粉、尿布錢，讓...
民進黨台中市議員開記者會，呼籲市府發放嬰兒券，補助0-2歲嬰幼兒奶粉、尿布錢，讓年輕夫妻敢生小孩。圖／邱素貞議員提供
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