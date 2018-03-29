科技部幫研究人員加薪 調增教學研究費3％

2018-03-29 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



科技部宣布全面放寬補助延攬客座科技人才，及補助延攬研究學者的教學研究費。 聯合報系資料照／記者陳宛茜攝影 分享 facebook

大陸日前釋出31項惠台政策，恐造成人才磁吸效應。科技部今天宣布，全面放寬補助延攬客座科技人才，包括講座人員、客座人才、博士後研究人員，以及補助延攬研究學者，包括科技部講座、正研究學者、副研究學者、助理研究學者、獨立博士後研究學者的教學研究費，比照行政院今年全國軍公教員工待遇調增標準，全面調整增加3%，並溯自107年1月1日生效。已通函各大專校院及學術機構。

科技部表示，從全球經濟發展的潮流來看，｢科技、創新、人才」是各個國家地區未來發展的核心競爭力，人才更是數位時代創新創意的核心，科技部將透過各項措施，激勵科研人才投入台灣創新研究熱情。

為了培育量足且質精的科研人力，科技部今天宣布，106年8月1日起，刪除「補助延攬客座科技人才教學研究費支給標準表」中「博士後研究」教學研究費支給額度範圍限制。

科技部表示，為了進一步激勵及肯定所有科研人才長期投入科研創新的貢獻，並呼應政府積極國際攬才的行動力與決心，科技部107年3月21日通函各大專校院及學術研究機構，全面放寬「補助延攬客座科技人才」以及「補助延攬研究學者」的教學研究費，對象包含講座人員、客座人才、博士後研究人員、科技部講座、正研究學者、副研究學者、助理研究學者、獨立博士後研究學者等。

科技部指出，放寬的教學研究費，將比照行政院107年全國軍公教員工待遇調增標準，全面調整增加3%，並溯自107年1月1日生效。全球人才流動已突破國界，好的人才各國都爭相搶奪，透過補助、政策，科技部希望把台灣成為科研人員能發揮所長的環境，全心投入創新研發。