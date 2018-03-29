空汙法攻防戰！立委：環保署別成為經濟部的橡皮圖章

2018-03-29 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



立法院審本會期重要法案空汙法，藍委要求在進行空汙法審查時，應該充分進行大體討論，藍委認為，不應該倉促跳過任何程序，這樣重要的法案，應該好好討論，特別是會同與會商，環保署不要成為經濟部的橡皮圖章。

立法院立法院社福及衛環委員會今天繼續審查「空氣汙染防制法修正草案」。

立委王育敏表示，現在空汙法審查是全國高度矚目，若要通過行政院版本通過，藍委不同意，環保署自我矮化，為經濟部背書。她說今年1、2月，高屏地區紅害已經高達42天，這樣的狀況下，戴N95口罩有用嗎? 有一半的家長不讓孩子運動，因為空氣汙染嚴重，孩子越運動，健康越危險。

她表示，環保署一面審空汙法、一面允許深澳燃煤電廠火力全開，「這要怎麼審查」，行政院到底沒有決心解決空汙的問題，環保署不應該屈服經濟部的壓力；昨天協和電廠的環評大會，專家學者來了不到一半，專家學者抗議杯葛不出席，已對環保署失去信任。

立委盧秀燕表示，她來自空汙受害最嚴重的地區，空汙這幾年急轉直下，過去都覺得台中好山好水好空氣，最近卻成為空汙重災區，最大的原因就是台中火力發電廠，燃煤發電，她也酸行政院長賴清德，台中火力發電廠用的是骯髒的煤，沒辦法用深澳電廠用乾淨的煤，台中燒土炭產生黑煙，空汙影響環境與健康。

立委王惠美說，蔡政府火力全開、燃煤沒有極限。中南部各縣市，空汙問題沒有最嚴重，只有更嚴重，危害全民健康。在固定的汙染源上，行政院版本的空汙法，替火力發電廠開流了很多後路與後門。所有的管制空汙措施，要會同經濟部才能公告實施，經濟部為了發展經濟考量，經濟部會變成箝制空汙法的工具，這完全是蔡政府躁進的能源政策的證明。

立委蔣萬安表示，上會期他是衛環委員召委，他認為空汙很重要，但行政院一直到會期最後一天才送進立法院，現在逐條審查前，應該按照程序每個步驟都按照程序來，不要像勞基法一樣整個包裹通過。他也說，當初審深澳電廠說腹地不夠，昨天審協核電廠變成燃氣電廠卻說可填海造陸，為什麼有錯亂的感覺，這非常諷刺。