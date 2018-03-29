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李敖遺產她爭取！ 還有哪些名人「被認爹」…

2018-03-29 11:00聯合報 記者賴佩璇／報導

李敖2005年到女兒李文家「拜訪」，李文給李敖一個深情擁抱。 圖／聯合報系資料照...
李敖2005年到女兒李文家「拜訪」，李文給李敖一個深情擁抱。 圖／聯合報系資料照片
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作家李敖3月18日病逝後，家庭糾葛及遺產分配問題最近浮上檯面。李敖的非婚生女李文遞狀對李敖現任妻子王小屯（王志慧）母子，提告確認她與李敖親子關係存在，並要求給付遺產及處理父親身後事權利，她還強調「全世界都知道李敖是我爸！」要求看遺書和取得部分骨灰。

李文現身北院，強調「全世界都知道李敖是我爸！」要求看遺書和取得部分骨灰。 記者賴...
李文現身北院，強調「全世界都知道李敖是我爸！」要求看遺書和取得部分骨灰。 記者賴佩璇／攝影
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其實，國內名人冒出非婚生子女要求認祖歸宗、分遺產的官司不少。

★知名詞曲創作人 生父是黑松創辦人

知名詞曲創作人洪光達與兄長洪光隆為了確認生父是黑松飲料公司創辦人張有盛，打認祖歸宗官司，台北地院2008年判決張應認領洪氏兄弟。本案創下國內第一宗採用強制認領非婚生子女新制的判決，但後來未獲最高法院支持，被判敗訴。

洪氏兄弟當初提告指出，母親林寶玉過世後，才知道生父是張有盛，隔年提告「確認父子關係」及「繼承遺產」官司，纏訟兩年敗訴確定。

知名詞曲創作者洪光達與兄長洪光隆，聲稱是黑松公司創辦人張有盛非婚子，提出張有盛生...
知名詞曲創作者洪光達與兄長洪光隆，聲稱是黑松公司創辦人張有盛非婚子，提出張有盛生前撫育他們兄弟的證據。 圖／聯合報系資料照片
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2007年5月23日，民法修正強制認領非婚生子女規定，兄弟重啟爐灶，向張有盛讀12位繼承人提告請求生父死亡後認領，由於繼承人拒不到庭、不願驗DNA，一審判兩兄弟勝訴。

不過，最高法院後來廢棄洪氏兄弟勝訴的判決，發回高院更一審審理，合議庭認為難以用林后基（林寶玉胞弟）證稱林寶玉與張有盛後生育兩個孩子，及張有盛曾交付金錢予林寶玉，推論張有盛為兩兄弟生父及生前有撫育兩兄弟的事實，改判敗訴。

製作人邱瓈寬因恩師裴祥泉遺囑繼承恩師遺產，裴的胞妹不服氣，打官司要確認遺囑無效。...
製作人邱瓈寬因恩師裴祥泉遺囑繼承恩師遺產，裴的胞妹不服氣，打官司要確認遺囑無效。 圖／聯合報系資料照片
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★邱瓈寬恩師無子女 胞妹來爭產

知名製作人邱瓈寬的恩師、資深製片裴祥泉前年5月病逝，他沒家室，留下8249萬多元遺產，依據代筆遺囑分配給邱瓈寬、楊智明及漢星公司員工，卻沒留給3名手足。裴的胞妹裴祥麟提告質疑遺囑效力，台北地院認定遺囑見證人資格確有問題，判決遺囑無效，上訴中。

★經營之神 四房子女爭產

台塑集團已故創辦人王永慶2008年過世後，四房之子羅文源向王家提起認祖歸宗訴訟及回復繼承權訴訟，由於高院更一審時，羅文源與王家談妥和解，取得上億元和解金，纏訟多年總算落幕。

不只新冒出四房的子女要認祖歸宗爭產，長子王文洋也曾一度跨海打官司，想確認父親在海外真正遺產數目。

經營之神王永慶過世後，自稱王永慶「四房」的子女，羅文源(左)與兩個姊姊，為認祖歸...
經營之神王永慶過世後，自稱王永慶「四房」的子女，羅文源(左)與兩個姊姊，為認祖歸宗，向法院提出「強制認領之訴」。 圖／聯合報系資料照片
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英業達副董事長溫世仁驟逝後，有少女聲稱是溫的私生女打官司要確認親子關係，ＤＮＡ鑑...
英業達副董事長溫世仁驟逝後，有少女聲稱是溫的私生女打官司要確認親子關係，ＤＮＡ鑑定卻發現兩人非親人。 圖／聯合報系資料照片
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★溫世仁驟逝 少女認親DNA不符

英業達前副董事長溫世仁過世後，一名少女「小妤」出面聲稱是溫的私生女，打官司確認親子關係，士林地院將檢體交由台大法醫研究所、調查局、刑事局組成親子關係鑑定團隊鑑定，與溫世仁兩名婚生子溫建鈞、溫泰鈞抽血比對，發現牙刷等採樣檢體ＤＮＡ與「小妤」不符，認定非溫世仁骨肉，案經上訴，最高法院判決小妤敗訴確定。

★辜振甫後代反擊 驗DNA為父爭清譽

海基會前董事長辜振甫逝世後，自稱是辜老生前情人的鄧香妹帶女兒張怡華出面，多次在媒體面前泣訴想讓女兒認祖歸宗，並大談過往與辜老昔日情事，還抱怨女兒和她住的公寓，和辜家子女所住價值數億的獨棟豪宅根本不能比。

聲稱與前海基會董事長辜振甫有婚外情的鄧香妹（右）在辜老過世後，帶著女兒張怡華（左...
聲稱與前海基會董事長辜振甫有婚外情的鄧香妹（右）在辜老過世後，帶著女兒張怡華（左）說要認親，最後證明女兒與辜老根本沒血緣關係。 圖／聯合報系資料照片
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雖然辜老過去的部屬曾給予鄧香妹母女金錢上的援助，後因母女兩人不斷透過媒體放話且提出越來越多要求，辜老後代絕地大反擊，除反控鄧香妹母女涉恐嚇取財外，辜家千金辜懷如更至刑事局做ＤＮＡ採樣，鑑定結果確認張怡華與辜家根本無親子血緣關係。

★女兒生父是誰 李珍妮扯髮驗種

名媛李珍妮的認女風波官司不斷，由於聯電榮譽副董事長宣明智與開發金控前副總吳春台都曾與李女交往，宣明智曾以為李女的女兒是他的骨肉，辦理認領，後來發現原來李珍妮交往對象不只他，又打官司確認親子關係不存在，撤銷認領。

李女轉而提告要求吳春台認領女兒，但吳春台至今不願意驗ＤＮＡ，加上吳、李女之間還有其他官司纏訟，李女出奇招，趁吳在告她偽造股權協議書的案件出庭時「扯髮驗種」，拔下吳春台的頭髮與女兒的毛髮送驗。

開發金前副總吳春臺（左）與前女友李珍妮（右）間有多起官司纏訟，李珍妮還稱女兒是吳...
開發金前副總吳春臺（左）與前女友李珍妮（右）間有多起官司纏訟，李珍妮還稱女兒是吳春臺的骨肉。 圖／聯合報系資料照片
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李女日前宣稱送驗結果出爐，吳與她女兒「親子概率值即相似度高達99.999779%」，並說「鑑定結果已請律師附卷陳報最高法院，請合議庭參考。」

一、二審都判李女的女兒與吳春台間有親子關係，吳應月付小孩生活費4萬5千元至小孩20歲，全案目前上訴最高法院審理中。

★男子要認親 楊麗花丈夫洪文棟不甩

男子徐國璋自稱是「歌仔戲國寶」楊麗花丈夫洪文棟在23歲發生婚外情所生的私生子，認親被拒後，徐對洪文棟提出確認親子關係存在訴訟，但洪文棟2次開庭時都沒現身，目前仍由士林地院審理中。

男子徐國璋聲稱自己是楊麗花夫婿洪文棟(左)年輕時在外所生的非婚生子，打官司要求認...
男子徐國璋聲稱自己是楊麗花夫婿洪文棟(左)年輕時在外所生的非婚生子，打官司要求認祖歸宗，但兩次開庭，洪文棟都未出庭。 圖／聯合報系資料照片
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徐國璋自稱是歌仔戲天王楊麗花夫婿洪文棟的私生子，打官司要求認祖歸宗。 圖／聯合報...
徐國璋自稱是歌仔戲天王楊麗花夫婿洪文棟的私生子，打官司要求認祖歸宗。 圖／聯合報系資料照片
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