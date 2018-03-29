人事地震！39天出軌4次 台鐵撤換森鐵處長

阿里山森林鐵路本線是否能在三個月後復駛，森鐵也沒把握。 圖／台鐵局提供 分享 facebook

阿里山森林鐵路日前在短短卅九天內出軌四次，出軌原因包含路線養護不佳、車輛檢修標準程序未落實等，台鐵除了日前決定停駛三個月徹底檢修，昨天再傳人事地震。台鐵局長鹿潔身證實，台鐵阿里山森林鐵路管理處長余維杰將調離職務，由森鐵處前處長、台鐵副總工程司林治平接任，本周六交接。

阿里山森鐵今年七月即將由台鐵交接給林務局營運，但今年一月十八日至二月廿五日卻接連發生出軌事故，且四次都位於平地路段的竹崎監工區，森鐵二月廿五日全面停駛檢修後，三月十日再宣布森鐵本線停駛三個月，僅剩阿里山森林遊樂園區內的祝山線、沼平線與神木線每天有少量班次運行。

阿里山森鐵是全球知名高山鐵路之一，交通部長賀陳旦日前才說森鐵「一定要救」。根據台鐵事故調查小組初步調查，認定出軌是因路線泥化嚴重，除停駛改善路線三個月外，昨也確定將現任處長調離現職。不過在營運權移交林務局前有此人事異動，外界解讀台鐵是要懲處余維杰；至於余維杰未來職務目前還未定案。

鹿潔身解釋，當初森鐵以營運為主、因此由專長營運的余維杰任處長，交接最後三個月重點在路線整修，因此改派工務出身的林治平接任。

林治平為前任森鐵處長，去年六月回台鐵擔任專案工程處長；一般認為，找林治平回鍋是為挽救外界對森鐵的信心，盼借重林的工程專業，徹底改善森鐵的問題。林治平昨天則以尚未接任，表示不方便說明未來規畫。

森鐵營運組長簡信立表示，阿里山森鐵位處山區，路線陡峭、彎道多，路線養護不易，經年累月車輛、鐵路磨損嚴重，不是道班人員短時間可完成，須採工程發包才能一勞永逸。不過能否如預期在三個月後復駛，森鐵也沒把握。