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新聞眼／交接林務局前 台鐵為森鐵滅火

2018-03-29 00:55聯合報 本報記者侯俐安

林務局將在今年七月接手森鐵；圖為阿里山森鐵小火車日前發生脫軌後停駛。 圖／聯合報...
林務局將在今年七月接手森鐵；圖為阿里山森鐵小火車日前發生脫軌後停駛。 圖／聯合報系資料照片
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阿里山森林鐵路從今年初第一起出軌事件至今已八十七天，台鐵「忍」到歷經四次出軌後，總算決定調動人事、撤換森鐵處長，名義上是讓工務專長的林治平接手收尾，但實為要拔除「看守處長」余維杰，為這起歹戲拖棚、幾乎要波及台鐵局長寶座的鬧劇止血。

林務局將在今年七月接手森鐵，台鐵去年六月將余維杰派駐森鐵，就已有如「看守」的角色，台鐵以為很快就能甩開森鐵這個燙手山芋，未料今年起接二連三發生出軌，森鐵處最初還將矛頭指向是林務局「不給錢」，以致沒錢換枕木、換道碴，引發兩局浮動、人心惶惶。

直到二月中第四次事故後，由台鐵副局長何獻霖、副總工程司柳燦煌到森鐵現勘，才發現森鐵問題嚴重，不僅路線養護狀況不佳、枕木腐朽未依規定抽換，路線排水也不良、道碴厚度過薄，導致路基鬆軟支撐力不足，以及道釘浮起致鋼軌及壓力不足，撐開軌距造成變形出軌等。而眾多疏失，據了解全都指向是竹崎監工區未落實標準作業程序。

發現事情大條，加上台鐵本身其他路線集電弓、電車線斷落狀況也不斷，遭立委直批「再發生重大事故，台鐵須有人下台負責」，台鐵才總算「不忍了」，下定決心在交接前換人，盼藉此滅火。

細數台鐵接手森鐵這六年來，雖號稱重視安全，但可歸責於營運的事故率不斷攀升，如今在移交前又爆出日前其中一次出軌的事故、採特殊規格「自導式轉向架」的新車，早在去年就有一輛悄悄驗收過關，台鐵這段時間卻都未吭聲。這樣不禁讓人質疑，台鐵是否只想急著「脫手」森鐵，對搭乘這條號稱「國寶級鐵路」的旅客安危，卻有如置身事外？

台鐵森鐵阿里山

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