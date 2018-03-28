影／5萬多人連署 27環團籲撤回深澳電廠案

2018-03-28 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林洧旭 ╱即時報導



立法院衛環委員會28審查空汙法，國民黨團針對深澳電廠案提了多項臨時動議，不過民進黨團立委大缺席，主席以人數不足為由，拖到近中午才處理，讓藍委在台上喊著尋找主席。最後國民黨北北基召開公聽會、退回環差案結論、要求一個月內提出環評法到政院、提出生態環境調查報告、針對PM1提出防制策略、公布能源配比路徑圖等11項臨時提案，最後以修正案通過。而同時環團和民間團體也聚集在行政院前，要求行政院出來面對、退回深澳案，而網路上要求退回的連署也已經突破54000份。

深澳電廠案持續延燒，超過27個環團和民間團體28號上午聚集行政院前抗議，包括當地居民、潛水教練都到場，目前網路上發起的撤回深澳案的連署，已經突破54000人響應。蠻野心足律師蔡雅瀅喊話，要行政院不要躲在環評後面；潛水教練王銘祥也指控：「他們竟然在很漂亮的珊瑚礁群，在上面蓋了兩座海堤，對環境海域影響很大。」

立法院衛環委員會，同一時間審查空汙法修正草案，環保署長李應元受訪時表示，外界對深澳的反彈，是因為溝通不足。李應元表示：「繼續溝通繼續說明，任何開發案子都會經歷這段過程，要不斷向民眾說明。」

國民黨針對深澳電廠開發案，提了多個臨時動議阻擋深澳電廠公文簽署，不過民進黨因為出席人數不足，無法表決，主席邱泰源宣布休息後便神隱。國民黨立委蔣萬安表示：「民進黨你們要審空汙法現在又不來審，結果主席也不見，我們今天的臨時提案，就一案一案來處理，我們即便知道表決會輸會被否決，至少讓程序走完，照議事規則。」