親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核二2號機跳電
國土計畫新變革
軍人年改求共識
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
深澳電廠案過關
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

佛心！雇主拿1萬給外籍看護「沒花完不要回來」

影／5萬多人連署 27環團籲撤回深澳電廠案

2018-03-28 16:32聯合報 記者林洧旭╱即時報導

立法院衛環委員會28審查空汙法，國民黨團針對深澳電廠案提了多項臨時動議，不過民進黨團立委大缺席，主席以人數不足為由，拖到近中午才處理，讓藍委在台上喊著尋找主席。最後國民黨北北基召開公聽會、退回環差案結論、要求一個月內提出環評法到政院、提出生態環境調查報告、針對PM1提出防制策略、公布能源配比路徑圖等11項臨時提案，最後以修正案通過。而同時環團和民間團體也聚集在行政院前，要求行政院出來面對、退回深澳案，而網路上要求退回的連署也已經突破54000份。

深澳電廠案持續延燒，超過27個環團和民間團體28號上午聚集行政院前抗議，包括當地居民、潛水教練都到場，目前網路上發起的撤回深澳案的連署，已經突破54000人響應。蠻野心足律師蔡雅瀅喊話，要行政院不要躲在環評後面；潛水教練王銘祥也指控：「他們竟然在很漂亮的珊瑚礁群，在上面蓋了兩座海堤，對環境海域影響很大。」

立法院衛環委員會，同一時間審查空汙法修正草案，環保署長李應元受訪時表示，外界對深澳的反彈，是因為溝通不足。李應元表示：「繼續溝通繼續說明，任何開發案子都會經歷這段過程，要不斷向民眾說明。」

國民黨針對深澳電廠開發案，提了多個臨時動議阻擋深澳電廠公文簽署，不過民進黨因為出席人數不足，無法表決，主席邱泰源宣布休息後便神隱。國民黨立委蔣萬安表示：「民進黨你們要審空汙法現在又不來審，結果主席也不見，我們今天的臨時提案，就一案一案來處理，我們即便知道表決會輸會被否決，至少讓程序走完，照議事規則。」

接近中午時邱泰源才終於現身，並處理臨時提案，最後裁示宣讀「空汙法修正草案」條文，最晚宣讀至晚上6時30分，等於周三不處理提案內容。

立法院衛環委員會審查空汙法，環保署長李應元表示將對深澳電廠案多做溝通。攝影／記者...
立法院衛環委員會審查空汙法，環保署長李應元表示將對深澳電廠案多做溝通。攝影／記者林洧旭
分享

深澳電廠國民黨民進黨

相關新聞

顛覆陸媒說法！來台見男友父母 陸女：沒感覺仇中

2018-03-28 13:12

漂流相機是誰的？ 謝長廷也加入超級尋人任務

2018-03-28 11:29

評／生育該是國家的工作責任 不只是女人的

2018-03-28 14:59

內政部推亡故親屬保單清查一站通 上線1年半理賠555億

2018-03-28 13:41

法官不押藥頭？ 吳念真爆：警察好想把法院燒掉！

2018-03-28 12:15

評／國片《上岸的魚》開出台灣家庭敘事新格局

2018-03-28 15:19

深澳未解 環保署再審協和發電廠

2018-03-28 14:37

協和電廠改燒燃氣？林右昌：樂觀其成但提5項要求

2018-03-28 14:13

【重磅快評】核二重啟併聯 蔡政府轉進「非非核家園」

2018-03-28 09:47

張善政促說明善款使用 賴清德：台南沒補助業界

2018-03-27 23:30

吳寶春：開麵包店是朝全球布局目標前進

2018-03-27 19:28

賴清德回應張善政：花蓮善款運用與台南不同

2018-03-27 17:02

憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？

2018-03-27 16:17

評／勞基法工時放寬的可怕不只現在

2018-03-27 15:48

評／買到「有缺陷」的寵物可退貨？

2018-03-27 14:10

丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

2018-03-27 13:59

影／捍衛警察執法尊嚴 侯友宜籲「速審道交法第60條」

2018-03-27 13:14

影／張善政質疑賴揆：台南震災為何不用中央的錢

2018-03-27 12:38

台南當年只用善款不用中央補助？張善政：盼賴清德說明

2018-03-27 12:07

高志鵬辦新新台幣設計賽 首獎秀台灣國寶動物

2018-03-27 11:35

推動新台幣去蔣化 高志鵬：硬幣也要更新

2018-03-27 11:23

命運操之在己 宗教家星雲大師VS風水命理界教父謝沅瑾

2018-03-26 09:12

原住民族保留地禁伐補償最高3萬元　申請時間至4月30日止

2018-03-23 10:00

貼身摯友證實 媒體狂登的道別親筆信非李敖所寫

2018-03-22 10:46

好康不能錯過 田中高鐵 歡迎來標售 投資彰化 讓您幸福

2018-03-22 10:00

享壽八十三 李敖以荒謬寫就他的人生

2018-03-21 16:25

一人住院全家倒？三峽的家庭主婦 正改寫醫院的「陪病」文化

2018-03-19 09:06

空姐八仙事件後重生 「一路看到真正在乎你的人」

2018-03-15 11:02

站在時代浪頭上 台灣獨特的顯微手術教學體制

2018-03-12 11:37

零是極為重要的數學概念 而這個概念是何時出現的呢？

2018-03-08 11:43

人生轉折點／蔡碧仲兩百分人生歸零再出發

2018-03-07 16:07

台大教授被挖角：留在台大，我不會變強

2018-03-02 08:46

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

嬰兒配方奶粉 認清標章

2018-03-28 10:12
看更多

熱門文章

陸戰隊幫採收洋蔥 基層怒：田裡只有兵沒農工

2018-03-28 06:47

影／桃市長民調輸 楊麗環怒離席：我不相信這樣的民調

2018-03-28 10:12

退軍瘋傳上將批軍改文 八百壯士今護帳篷展開陣地戰

2018-03-28 01:57

扯！核二2號機併聯一天就有意外 13時25分自動安全停機

2018-03-28 15:13

周刊爆小英官邸警衞官清槍撃發實彈 副侍衛長扛責提前退伍

2018-03-28 08:24

國民黨桃園市長初選陳學聖出線 楊麗環認不公憤離席

2018-03-28 10:11

吳寶春在陸展店遭諷 洪孟楷：該檢討的是蔡英文

2018-03-28 06:38

吳寶春：開麵包店是朝全球布局目標前進

2018-03-27 19:28

國土計畫出爐 全國農地大減10餘萬公頃

2018-03-27 23:44

顛覆陸媒說法！來台見男友父母 陸女：沒感覺仇中

2018-03-28 13:12

年薪250萬請來一個實習生？北農「神隱少女」 的感謝卡 寫了這些話

2018-03-28 10:00

中共遼寧艦率40艦艇南海巡弋 專家：我方偵監和應處呢？

2018-03-27 20:02

宜蘭驚句王陳金德 飆天飆地 這回怒飆救國團

2018-03-28 09:00

第一槍？深澳電廠環評惹議 鄭文燦：新北數據屬實就反對建廠

2018-03-28 11:05

拚募兵 年改草案優惠新制校級軍官各階計算法曝光

2018-03-28 06:44

民進黨bye bye！蘇煥智確定退黨了 無黨籍身分選北市長

2018-03-28 14:41

葉毓蘭：政績再爛民調再低 民進黨也難下台

2018-03-28 08:24

賴清德指多數人薪水有漲 孫大千：迷信數字失民心

2018-03-28 08:11

國台辦爆料黃國昌岳父在陸投資 時力：明顯套招

2018-03-28 15:49

新聞眼／軍人年改 中上校以上影響較大

2018-03-27 23:59

不當更名後...瑞典外交部稱瑞台友好沒變

2018-03-28 04:10

羅東鎮社團補助遭查 孫大千：為打擊對手把格局做小

2018-03-28 13:07

民調支持率勝出 陳學聖：民調若作假一定重新來過

2018-03-28 11:10

遼寧號率大艦隊南海秀肌肉 國軍研判針對越南

2018-03-28 12:10

北農董事張永成明提案撤換吳音寧

2018-03-27 18:44

被疑赴中國大陸也未報備 陳菊說話了

2018-03-28 15:45

選新北市長？蘇貞昌、游錫堃鬆口了...

2018-03-27 23:59

聲援軍公教警消退休待遇 謝立功：當選市長聲請釋憲

2018-03-27 18:36

楊麗環質疑桃園市長民調不公 黨中央：參選人風度問題

2018-03-28 11:50

【重磅快評】核二重啟併聯 蔡政府轉進「非非核家園」

2018-03-28 09:47

最後拼圖 屏東縣長國民黨鎖定前客委會副主委李朝明

2018-03-28 01:58

退伍軍人任公職只能領基本工資？綠委強調是誤傳

2018-03-27 22:08

北農常董張永成酸：吳音寧適合去當理貨員

2018-03-28 15:39

核二2號機才重啟就跳機 核終戰神：政務官勿拿下屬墊背

2018-03-28 16:08

兒虐悲歌／繼母掉包樣本 機警醫護揪下毒

2018-03-28 14:45

【即時短評】深澳非蓋不可？ 因為民進黨跳票比跳電好

2018-03-28 13:40

批柯文哲受中共接待 郁慕明：呂秀蓮才是「通共」前輩

2018-03-27 21:18

物價漲 五成民眾沒感覺？徐國勇：媒體混淆誤解

2018-03-27 19:59

從米其林到迪士尼 立委把賴揆變萬應公

2018-03-28 15:44

柯文哲未來幕僚信心滿滿 離職幕僚憂心忡忡

2018-03-28 09:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top