救國團107年青年獎章 鄭兆村王泰翔獲獎

2018-03-28 16:29 中央社 台北28日電



青年節前夕，救國團今天公布今年11位青年獎章得主，去年台北世大運締造傲人佳績的鄭兆村、參與多次重大災害救災的消防員王泰翔都在名單之內。

救國團今天舉辦107年青年節救國團青年獎章名單揭曉記者會，會中揭曉包含去年台北世大運打破20年來世大運紀錄及亞洲紀錄的鄭兆村；曾參與莫拉克風災、日本311大地震、高雄氣爆等救災的現任台北市政府消防局消防員王泰翔等11位得主。

救國團指出，鄭兆村是現任田徑國家代表隊選手，2017年台北世大運，他在男子標槍項目創造了91公尺36的成績，不僅榮獲世界大學運動會冠軍，並打破20年來世大運紀錄及亞洲紀錄。

救國團表示，鄭兆村正為2018年亞洲運動會和2020年在日本東京舉行的夏季奧林匹克運動會接受密集訓練，期許自己可再創田徑生涯的另一高峰，其克服傷痛、設定目標、永不服輸的運動員精神，足為青年楷模。

王泰翔是現任台北市政府消防局消防員，救國團說王泰翔屢次深入危險區域英勇救人，參與了莫拉克颱風、日本311大地震、高雄氣爆事故、台南市維冠大樓地震倒塌事故、花蓮市雲門翠堤大樓地震倒塌事故等特殊重大災害搶救，充分發揮所長，冒險犯難、英勇救災精神，也足為青年楷模。

其餘得獎者包括：就諦學堂創辦人兼執行長李三財、國家中山科學研究院副組長李德修、高雄市政府消防局分隊長邱泊旋、國立清華大學研究生邱怡澍、三軍總醫院松山分院督導長林佳慧、苗栗縣私立中興高級商工職業學校學生陳威澔、國家運動選手訓練中心現役選手雷千瑩、工業技術研究院正研究員楊昌中、台灣新北地方法院檢察署檢察官劉文瀚。

救國團主任葛永光說，當年設立青年獎章的目的，就是為了讓青年能夠記得國家是青年用智慧和勇氣，經過不懈的奮鬥換取而來的。

葛永光指出，國家與青年的關係密不可分，而國家未來的希望，也寄託在青年的身上。