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深澳未解 環保署再審協和發電廠

2018-03-28 14:37聯合報 記者董俞佳╱即時報導

深澳電廠爭議未解。環保署環評大會今天審查協和發電廠更新改建計畫，開發單位台電預計在基隆市協和發電廠外側及基隆港外水域填海造地29.25公頃及防坡堤，規畫新建6座16萬立方公尺液化天然氣儲存槽、液化天然氣洩收碼投、洩料設施等，用地總規模約80公頃。

環保署副署長詹順貴於會議開始時就針對近來所延伸的深澳爭議表示，針對社會重大案件，未來6點之前，還沒辦法討論，就會延會，讓案件可以充分討論，避免像上次(深澳)大家急著投票，而他也因為時間的緊迫，無法想清楚才決定投下那票。他說，如果有延後討論，爭議性可能會比較小，他說，這是他個人的疏失。他於現場再向環評委員致歉。

台電指出，本案採自願進入二階環境評估審查，協和電廠四部燃油機組108年相繼除役，因北部地區是用電核心，且要平衡全台需求，採先拆後建、分期改建等方式。台電說，目前4座的燒油機組，未來要改成燒氣。

台電說，新建將使用天然氣，SOx跟PM排放都是微量，也設置乾式低氮氧化物燃燒器及選擇性觸媒轉化器系統控制氮氧化物排放濃度，煙囪高度提高到200公尺，能增加擴散能力，減少汙染。

環評委員則對此案提出10多項疑慮，包含建構港灣設施及填海造地基地恐怕會對於生態造成影響，氮氧化物跟海水結合是否產生懸浮微粒，以及是否影響基隆港發展等等。

台電環評基隆港

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