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評／生育該是國家的工作責任 不只是女人的

2018-03-28 14:59女人迷：最走心的女力媒體

女人的幸福仕事，讓我們從工作延伸到女性在職場遇到的切實焦慮：女性生子組成家庭後，該如何重返職場？

今年即將 30 歲的友人Ｃ，剛辭掉紐約工作，與丈夫一起回台灣。此前，她的人生路徑幾乎是所有父母心中理想女兒該有的樣子：第一志願的學歷，順利申請美國名校研究所，畢業後在紐約一間名氣響亮的公司工作，在那裡遇見同樣優秀的老公。

幾年後，丈夫決定回台接手家裡事業，她也一起回台灣，並且計畫在 30 歲那年，人們說體力還行的時候生孩子。

大學時候她常笑著跟我說，再怎樣她都要生一打孩子，她有一幅理想家庭圖景，工作、結婚、生子，一座漂亮的花園，組成一支籃球隊的孩子們。一直以來，她的人生也篤定穩步朝理想願景走去，沒有太多疑懼或焦慮，確實拿到了漂亮的學歷、工作，以及婚姻。

她回台三個月以後，我們相約吃飯，她臉上出現少有的迷惘神情。

「我突然不確定是不是要這麼快生孩子。」Ｃ 告訴我，「回到台灣，我突然感覺到一件事，一旦生了孩子要回到職場，重新找到一份和生孩子之前一樣好的、備受重用的工作，好像不是那麼容易的事。」

Ｃ 的告白讓我非常訝異，在所有朋友裡最堅定要生孩子的人，也感受到了現實情況上的阻力，並且令簡直女超人的她感到困難與猶豫。

事實上，Ｃ 感受到的是很切實的現實狀態與問題，這也不只是一份焦慮而已。

英國研究指出，兩性薪資差距在女性50歲時最大。圖為兩名女子在倫敦房屋仲介公司外看...
英國研究指出，兩性薪資差距在女性50歲時最大。圖為兩名女子在倫敦房屋仲介公司外看廣告。 歐新社
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台灣社會既要女性生孩子，又不給女性時間生孩子

據行政院性平處 2017 最新資料顯示，25 歲至 29 歲的台灣女性勞參率最高達 9 成，但女性 30 歲後勞參率明顯下滑，約較男性少 14 個百分點以上。

同時也出人意料的是，台灣常自詡為亞洲性別最性別平等的國家，可是據行政院主計處與 ILO 的調查，我國勞參率在 30 歲後即漸次減少，與新加坡相近，日韓女性 35-44 歲勞參率逐漸回升，曲線呈 Ｍ 型，顯示女性有二度就業的傾象。而美國女性在 30 歲之後，勞動參與率則維持在 80％-70％之間，在 60 歲之後，勞動參與率才會低於 60％。

圖／女人迷提供
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台灣真的已經性別平等了嗎？或許外顯的言語歧視或揶揄並不如東亞其他國家明顯，但職場上其實仍有結構性婚生歧視與性別排除。例如，對於暫時離開職場生養子女的女性或男性，從國家制度到民間企業對於勞工的婚生計畫，抱持的態度就很不友善。

在台灣，勞基法的產假僅有八週（分娩前後，含例假日）；而且還有附帶條件，只有受僱六個月以上者才享有 100％；未滿六個月者僅能使用 50％。也就是如果在懷胎四個月以後到職新公司，在整個孕期，包括生產後的產後恢復，只有四週的時間。

至於六個月的產後育嬰假，目前的受益族群只有約 18.7％，主要受益族群為公家單位，其中 6.7％為男性、12％為女性，職場上請育嬰假的情況其實不多。請育嬰假的困境包括：工作崗位可能不保、投保薪資普遍低於實領薪資（甚至某些小公司沒有勞健保）、約聘人員容易被直接解聘、換工作後需滿一年才能請育嬰假。

國家既要女性生孩子，又不給女性時間生孩子。女體不是機器，生兒育女對身體是很大的負擔，我們幾乎忘了，生孩子至今對孕婦而言，仍有死亡的風險。而孩子生下來並不是一秒馬上站起來自己走路找東西吃，人類的嬰兒完全無法靠自己存活，需要全時間照顧，這份照顧責任又落在誰身上？

當退出職場成為阻力最小的一條路

根據行政院 2016 年的統計，有配偶的女性，平均每日無酬照顧時間（照顧子女、老人、其他家人、做家事）將近四小時，其丈夫僅 1.13 小時。

在台灣普遍低薪的環境中，對於年輕女性來說，情況更為嚴峻。物價逐漸攀高，想要委外托育，在三足歲之前，委外托育的平均費用是 16,007 元；子女在 3 至 6 足歲前之平均每月費用則低標為 8,719 元。這段期間，育兒每月逼近兩萬三的支出，在平均薪資大約四萬的台灣，生兒育女不僅在財務上，成為生育主力的年輕人不可承受之重，在勞力和時間負擔上，也同樣令人難以承擔。

家庭收入最好雙薪，生兒育女之後，女性不僅要快速復返職場的工作崗位，八小時的職場工作下班之後，還有四小時的照顧與家務勞動等著你，每天平均工作 12 小時，台灣女性面臨嚴重過勞的處境。

可是，誰有辦法長時間維持 12 小時的工作狀態？

於是結婚生子之後，許多被期待擔負家務勞動的台灣女性，必須做出看似「自主」的抉擇：退出職場。事實上，這卻是源自嚴重性別不平等的現況，上至國家，下至企業以及家庭單位，將生育與照顧成本都壓在女性身上，期待透過女性的自主「超時工作」，或是職場家庭二擇一來解決，女性處境長期被結構性忽略。

在缺乏足夠的政策支援下，單親母親的壓力更大。在女人迷的幸福仕事調查中，單親媽媽是最重視「經濟收入」的族群（95%），。並且單親母親也普遍反應工時過長的問題，過半數皆認為充足休息時間 （54%），是幸福工作的必要條件。

寫到這裡，我想起在台灣唸書的日本友人離開台灣前夕，告訴我的一些話。「台灣真的很好，如果可以，真希望整個世界都是台灣。」「可是，台灣的低薪問題太對不起年輕人了。在這裡，我實在不曉得該怎麼生活下去。」

將生育率歸因給年輕女性不生孩子的「個人選擇」，完全忽視青年低薪問題、忽視女性生育的各種成本，則根本上難有解套可能。已經 2018 年了，持續讓女性退出職場、或持續讓女性過勞，都不該是國家的解方。

【推薦閱讀】

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本文由女人迷授權，原文連結請點

女人的幸福仕事｜生育該是國家的工作責任，不只是女人的

職場生育育嬰假

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