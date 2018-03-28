顛覆陸媒說法！來台見男友父母 陸女：沒感覺仇中

2018-03-28 13:12 聯合新聞網 綜合報導



陸女來台遊玩，發現與從媒體得知的印象不同。示意圖，聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 分享 facebook 現在兩岸聯姻相當常見，一名大陸女子在網路分享首次跟台灣男友來台遊玩的感想，她對台灣整體印象還不錯，人民不像媒體描述的這麼仇中，甚至還得到陌生人的幫助，覺得台灣人很友善。

一名大陸女子在論壇「凱迪網絡」發文，她稱自己的男友是台灣某知名科技公司的駐陸工程師，年收新台幣100萬元左右。今年春節她隨男友到台灣玩順便見見對方父母。男方家人住基隆，是退休郵局員工。

PO文陸女表示，她在台灣十幾天的感想是「空氣環境好、文明程度高，但城區有點亂，路上機車多，很多老式民宅沒有改建成高樓大廈，不比北京深圳現代化、有點潮濕」。

她談到台灣人的部分，不像媒體描述的都是詐騙犯和仇視大陸人，感覺台灣人很友善。她舉了一個例子，有一次在雨中等著男友買東西回來，一名台灣年輕女子過來幫她撐傘，和她一起等了五六分鐘直到男友回來接她。

陸女還稱讚台灣護照，男友持台灣護照全世界都可以隨便去，她自己拿中華人民共和國護照，就連去港澳都要花200元人民幣辦通行證。

這篇文引起大陸網友熱烈回應，有人附和台灣確實是好地方，但也有人反對她的兩岸戀情，稱嫁去台灣的女人很多都以離婚收場，而且陸配到台灣至少6年才能拿到身份證，部分證照和學歷也不被承認，也不能參與選舉。