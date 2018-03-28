親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國土計畫新變革
軍人年改求共識
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
深澳電廠案過關
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

教化科長找高學歷受刑人代寫論文 中監：報矯正署懲處

古文就是美？從張大春〈致中閔書〉談古文教育

法官不押藥頭？ 吳念真爆：警察好想把法院燒掉！

2018-03-28 12:15聯合報 記者王聖藜╱即時報導

法務部今天舉辦與32家企業團體串聯攜手反毒活動，導演吳念真上台講了一個故事。他說，他有一個緝毒組警察的臉友，認為自己辛苦埋伏抓藥頭，但因大部分藥頭販賣的是K他命、屬於第3級毒品，送到法院去，法官很快就讓藥頭保釋出去，吳念真說，臉友有一天在臉書PO文：「想把法院燒掉！」

吳念真。 圖／擷自udn TV
吳念真。 圖／擷自udn TV
分享

吳念真表示，他這位臉友長得很醜，坐在捷運上沒人敢靠近，「如果他坐在捷運上滑手機，可能靠近他的人會多一點」，吳說，這位臉友告訴他埋伏在網咖時，一走過去都是K他命的味道，抓到藥頭後，卻因K他命是3級毒品，法官就把藥頭放掉了。

吳念真還表示，南部有些大哥哥，會唆使小弟弟幫忙賣毒品，還會利誘小弟弟賣10支可以送1支，其實K他命才是腐蝕社會的原因；他說，有些學校校長不是不知道校園內有毒品問題，但不處理，「因為處理了會影響考績。」

法務部常務次長張斗輝致詞時說，監獄收容人中有49%是因毒品犯罪而被關，如果加上因毒品直接或者間接產生的犯罪，恐有超過一半的受刑人人數，因此，「毒品犯罪是國安問題」。

協助拍攝毒品犯罪宣導影片的公益廣告協會創會理事長賴東明表示，他從事廣告業50年，能參法務部的反毒活動，感到光榮；義美食品總經理高志明表示，如果每個企業都站出來反毒，對企業本身的經營發展是正向的力量，會產生正面的價值。

參與法務部反毒活動的企業及團體是義美食品公司、中保無限家、TADD台灣酒駕防制社會關懷協會、緯來電視公司、台灣電視公司、利樂包裝公司、聯旭國際公司、樂活生技公司、和泰興業公司、高雄銀行、富邦金控、一之軒食品公司、燦坤實業公司、萬相股份有限公司、泰山企業公司、今周刊、聖洋科技公司、民間全民電視公司、貝立德公司、波蜜企業悠遊卡公司、凱絡媒體公司、新安東京海上產險公司、信義房屋仲介公司、中華電信數據分公司、鴻海集團、杏輝醫藥集團、信邦電子公司、安益國際展覽公司、勤業眾信聯合會計師事務所、慈濟大學。

公益廣告協會創會理事長賴東明今天參加法務部舉辦的反毒活動。記者王聖藜/攝影
公益廣告協會創會理事長賴東明今天參加法務部舉辦的反毒活動。記者王聖藜/攝影
分享
義美總經理高志明今天參加法務部舉辦的反毒活動。 ...
義美總經理高志明今天參加法務部舉辦的反毒活動。 記者王聖藜/攝影
分享

毒品藥頭吳念真

相關新聞

顛覆陸媒說法！來台見男友父母 陸女：沒感覺仇中

2018-03-28 13:12

漂流相機是誰的？ 謝長廷也加入超級尋人任務

2018-03-28 11:29

把浴腳處當小便池 2陸客在穆斯林祈禱室撒尿

2018-03-28 14:05

內政部推亡故親屬保單清查一站通 上線1年半理賠555億

2018-03-28 13:41

【重磅快評】核二重啟併聯 蔡政府轉進「非非核家園」

2018-03-28 09:47

張善政促說明善款使用 賴清德：台南沒補助業界

2018-03-27 23:30

吳寶春：開麵包店是朝全球布局目標前進

2018-03-27 19:28

賴清德回應張善政：花蓮善款運用與台南不同

2018-03-27 17:02

憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？

2018-03-27 16:17

評／勞基法工時放寬的可怕不只現在

2018-03-27 15:48

評／買到「有缺陷」的寵物可退貨？

2018-03-27 14:10

丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

2018-03-27 13:59

影／捍衛警察執法尊嚴 侯友宜籲「速審道交法第60條」

2018-03-27 13:14

影／張善政質疑賴揆：台南震災為何不用中央的錢

2018-03-27 12:38

台南當年只用善款不用中央補助？張善政：盼賴清德說明

2018-03-27 12:07

高志鵬辦新新台幣設計賽 首獎秀台灣國寶動物

2018-03-27 11:35

推動新台幣去蔣化 高志鵬：硬幣也要更新

2018-03-27 11:23

酸吳寶春赴陸發展 黃安要他大聲說「認同一中」

2018-03-27 09:59

命運操之在己 宗教家星雲大師VS風水命理界教父謝沅瑾

2018-03-26 09:12

原住民族保留地禁伐補償最高3萬元　申請時間至4月30日止

2018-03-23 10:00

貼身摯友證實 媒體狂登的道別親筆信非李敖所寫

2018-03-22 10:46

好康不能錯過 田中高鐵 歡迎來標售 投資彰化 讓您幸福

2018-03-22 10:00

享壽八十三 李敖以荒謬寫就他的人生

2018-03-21 16:25

一人住院全家倒？三峽的家庭主婦 正改寫醫院的「陪病」文化

2018-03-19 09:06

空姐八仙事件後重生 「一路看到真正在乎你的人」

2018-03-15 11:02

站在時代浪頭上 台灣獨特的顯微手術教學體制

2018-03-12 11:37

零是極為重要的數學概念 而這個概念是何時出現的呢？

2018-03-08 11:43

人生轉折點／蔡碧仲兩百分人生歸零再出發

2018-03-07 16:07

台大教授被挖角：留在台大，我不會變強

2018-03-02 08:46

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

嬰兒配方奶粉 認清標章

2018-03-28 10:12
看更多

熱門文章

陸戰隊幫採收洋蔥 基層怒：田裡只有兵沒農工

2018-03-28 06:47

憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？

2018-03-27 16:17

影／桃市長民調輸 楊麗環怒離席：我不相信這樣的民調

2018-03-28 10:12

退軍瘋傳上將批軍改文 八百壯士今護帳篷展開陣地戰

2018-03-28 01:57

周刊爆小英官邸警衞官清槍撃發實彈 副侍衛長扛責提前退伍

2018-03-28 08:24

吳寶春：開麵包店是朝全球布局目標前進

2018-03-27 19:28

吳寶春在陸展店遭諷 洪孟楷：該檢討的是蔡英文

2018-03-28 06:38

國民黨桃園市長初選陳學聖出線 楊麗環認不公憤離席

2018-03-28 10:11

國土計畫出爐 全國農地大減10餘萬公頃

2018-03-27 23:44

中共遼寧艦率40艦艇南海巡弋 專家：我方偵監和應處呢？

2018-03-27 20:02

宜蘭驚句王陳金德 飆天飆地 這回怒飆救國團

2018-03-28 09:00

年薪250萬請來一個實習生？北農「神隱少女」 的感謝卡 寫了這些話

2018-03-28 10:00

拚募兵 年改草案優惠新制校級軍官各階計算法曝光

2018-03-28 06:44

藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41

第一槍？深澳電廠環評惹議 鄭文燦：新北數據屬實就反對建廠

2018-03-28 11:05

【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？

2018-03-27 16:46

前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23

賴清德回應張善政：花蓮善款運用與台南不同

2018-03-27 17:02

黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠

2018-03-27 16:39

葉毓蘭：政績再爛民調再低 民進黨也難下台

2018-03-28 08:24

北市府要拆帳棚 八百壯士強調合法申請

2018-03-27 15:26

不當更名後...瑞典外交部稱瑞台友好沒變

2018-03-28 04:10

北農常務董事：一定提案撤換吳音寧 農會5席支持

2018-03-27 14:19

北農董事張永成明提案撤換吳音寧

2018-03-27 18:44

民調支持率勝出 陳學聖：民調若作假一定重新來過

2018-03-28 11:10

新聞眼／軍人年改 中上校以上影響較大

2018-03-27 23:59

賴清德指多數人薪水有漲 孫大千：迷信數字失民心

2018-03-28 08:11

選新北市長？蘇貞昌、游錫堃鬆口了...

2018-03-27 23:59

聲援軍公教警消退休待遇 謝立功：當選市長聲請釋憲

2018-03-27 18:36

富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正

2018-03-27 14:49

顛覆陸媒說法！來台見男友父母 陸女：沒感覺仇中

2018-03-28 13:12

退伍軍人任公職只能領基本工資？綠委強調是誤傳

2018-03-27 22:08

最後拼圖 屏東縣長國民黨鎖定前客委會副主委李朝明

2018-03-28 01:58

楊麗環質疑桃園市長民調不公 黨中央：參選人風度問題

2018-03-28 11:50

【重磅快評】核二重啟併聯 蔡政府轉進「非非核家園」

2018-03-28 09:47

批柯文哲受中共接待 郁慕明：呂秀蓮才是「通共」前輩

2018-03-27 21:18

物價漲 五成民眾沒感覺？徐國勇：媒體混淆誤解

2018-03-27 19:59

柯文哲未來幕僚信心滿滿 離職幕僚憂心忡忡

2018-03-28 09:10

遼寧號率大艦隊南海秀肌肉 國軍研判針對越南

2018-03-28 12:10

新黨挺柯、橘染綠？ 游淑慧：藍北市港湖議員5席有機會

2018-03-27 21:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top