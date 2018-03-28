法官不押藥頭？ 吳念真爆：警察好想把法院燒掉！

2018-03-28 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



法務部今天舉辦與32家企業團體串聯攜手反毒活動，導演吳念真上台講了一個故事。他說，他有一個緝毒組警察的臉友，認為自己辛苦埋伏抓藥頭，但因大部分藥頭販賣的是K他命、屬於第3級毒品，送到法院去，法官很快就讓藥頭保釋出去，吳念真說，臉友有一天在臉書PO文：「想把法院燒掉！」

吳念真。 圖／擷自udn TV 分享 facebook

吳念真表示，他這位臉友長得很醜，坐在捷運上沒人敢靠近，「如果他坐在捷運上滑手機，可能靠近他的人會多一點」，吳說，這位臉友告訴他埋伏在網咖時，一走過去都是K他命的味道，抓到藥頭後，卻因K他命是3級毒品，法官就把藥頭放掉了。

吳念真還表示，南部有些大哥哥，會唆使小弟弟幫忙賣毒品，還會利誘小弟弟賣10支可以送1支，其實K他命才是腐蝕社會的原因；他說，有些學校校長不是不知道校園內有毒品問題，但不處理，「因為處理了會影響考績。」

法務部常務次長張斗輝致詞時說，監獄收容人中有49%是因毒品犯罪而被關，如果加上因毒品直接或者間接產生的犯罪，恐有超過一半的受刑人人數，因此，「毒品犯罪是國安問題」。

協助拍攝毒品犯罪宣導影片的公益廣告協會創會理事長賴東明表示，他從事廣告業50年，能參法務部的反毒活動，感到光榮；義美食品總經理高志明表示，如果每個企業都站出來反毒，對企業本身的經營發展是正向的力量，會產生正面的價值。