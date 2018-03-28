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漂流相機是誰的？ 謝長廷也加入超級尋人任務

2018-03-28 11:29聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

蘇澳岳明國小師生在蘇澳港邊淨灘時，班上同學發現一台已經長滿貝殼青苔的防水相機。 ...
蘇澳岳明國小師生在蘇澳港邊淨灘時，班上同學發現一台已經長滿貝殼青苔的防水相機。 圖／擷自謝長廷臉書
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蘇澳岳明國小一名李姓老師在臉書發起尋人啟事，「大海飄來的相機，有可能找到主人嗎?」。他表示，全校總動員在蘇澳港邊淨灘時，班上同學發現一台已經長滿貝殼青苔的防水相機，將貝殼外殼打開，發現裡面藏有一台可以使用的數位相機（Canon G12），大家都很驚訝。裡面的照面中最晚的紀錄是在2015年9月7日，大家猜測，相機主人應該是在潛水時遺失了相機，且很可能是日本人，希望大家可以幫忙尋找相機主人，讓這台相機與照片裡的回憶一同返回相機主人的身邊。

李老師的臉書昨天在網路上引起瘋傳，連駐日代表謝長廷都收到朋友轉傳，加入尋人任務。謝長廷在臉書寫到，台灣人的真的很熱心。他昨晚接到五個不同來源的朋友告知他此事，問他能不能做些什麼，感動的他也加入為漂流相機找主人的努力，今天先從潛水店著手....。

駐日代表處表示，接到許多民眾提供訊息，也有日本人來關心，但詢問過石垣島可能的潛水店後已經被否認，現在還在逐一過濾個訊息。代表處也與李老師取得聯繫，李老師表示也接到許多人熱心提供線索，但他早上在上課，剛剛才有時間逐一閱讀，如果找到相機主人，他會第一時間在臉書與大家分享好消息。

謝長廷

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