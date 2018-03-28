親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國土計畫新變革
軍人年改求共識
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
深澳電廠案過關
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

南韓修憲草案送交國會：文在寅的「燭光革命」許諾

搏命！高雄槍戰完整片曝光 攔檢車輛秒爆槍戰

嬰兒配方奶粉 認清標章

2018-03-28 10:12文／食品藥物管理署廣告 提供 圖／食品藥物管理署廣告 提供

分享

近來食品安全成為各方關注議題，為提供更多食品安全相關資訊，刊載「食事最前線」以服務讀者。

母乳嬰兒成長最好的營養來源，有些母親因為醫療或者是其他原因無法完全哺餵母乳時，不得不使用嬰兒配方食品，一般俗稱嬰兒奶粉。

圖／食品藥物管理署 提供
圖／食品藥物管理署 提供
分享

市售嬰兒配方奶粉品牌眾多，又標榜添加各家的特殊成分，再加上親友的經驗談、推銷，家長在選購時難免傷腦筋。

馬偕醫院副院長李宏昌表示，在民國七十四年之前台灣對嬰兒奶粉並沒有相關法令，在醫療團體與政府合力推動及參考先進國家的法令，逐步訂出適合國內的作法，市面產品都受到一定規範，消費者也較有保障。

李宏昌指出，選用嬰兒配方奶粉前要先建立幾個觀念，嬰兒奶粉大致分為一般、水解，及腹瀉用的無乳糖配方，一般嬰兒配方奶粉是給足月、健康的嬰兒食用，且其配方可以供應六個月大以內嬰兒成長的完整營養，不必再添加其它食品，所以若要吃配方奶粉，一般嬰兒奶粉就是大多數家長的選擇，如果嬰兒有過敏症狀或家族過敏史，或腹瀉等情況，則可諮詢醫師等專業人員選擇水解或無乳糖配方的嬰兒奶粉。

食藥署食品組科長周珮如表示，為確保這類產品所含成分符合嬰兒生長所需的營養素及衛生安全，上市前後都有嚴格的審核及查驗。她提醒，選購嬰兒奶粉務必選經審核通過，即外包裝有母嬰標記的產品，這些產品皆經衛生福利部查驗登記許可，且符合國際間一歲以下嬰兒成長所需的營養。

分享

周珮如指出，不足或過多的營養素對嬰兒都不適合，例如鈣、磷都是嬰兒成長需要的營養素，並應有適當的比例，所以嬰兒配方食品鈣磷比必須在一比一至二比一之間。有些家長擔心鈣不足會讓寶寶長不好，過去就曾有案例，家中長輩拿大骨湯沖泡嬰兒奶粉，想為寶寶補鈣，根據「國人膳食營養素參考攝取量第七版」每日建議攝取量，過多的鈣質會從糞便排出，徒增寶寶腸胃道的負擔。

周珮如再次強調，最佳選擇永遠是母乳，若無法餵哺母乳，家長務必於有信譽之商店、商號選購產品包裝上有母嬰標記的產品，建議向專業醫護人員諮詢，就嬰兒狀況選擇合適的嬰兒奶粉，依標示或指示正確食用，讓寶寶健康成長。

想查詢最新食品標示、追溯管理、添加物及食安闢謠資訊歡迎上「食安資訊百貨專櫃」網站了解相關資訊。

(食品藥物管理署廣告)

嬰兒母乳食安食品安全醫護人員

相關新聞

【重磅快評】核二重啟併聯 蔡政府轉進「非非核家園」

2018-03-28 09:47

張善政促說明善款使用 賴清德：台南沒補助業界

2018-03-27 23:30

吳寶春：開麵包店是朝全球布局目標前進

2018-03-27 19:28

賴清德回應張善政：花蓮善款運用與台南不同

2018-03-27 17:02

憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？

2018-03-27 16:17

評／勞基法工時放寬的可怕不只現在

2018-03-27 15:48

評／買到「有缺陷」的寵物可退貨？

2018-03-27 14:10

丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

2018-03-27 13:59

影／捍衛警察執法尊嚴 侯友宜籲「速審道交法第60條」

2018-03-27 13:14

影／張善政質疑賴揆：台南震災為何不用中央的錢

2018-03-27 12:38

台南當年只用善款不用中央補助？張善政：盼賴清德說明

2018-03-27 12:07

高志鵬辦新新台幣設計賽 首獎秀台灣國寶動物

2018-03-27 11:35

推動新台幣去蔣化 高志鵬：硬幣也要更新

2018-03-27 11:23

酸吳寶春赴陸發展 黃安要他大聲說「認同一中」

2018-03-27 09:59

命運操之在己 宗教家星雲大師VS風水命理界教父謝沅瑾

2018-03-26 09:12

原住民族保留地禁伐補償最高3萬元　申請時間至4月30日止

2018-03-23 10:00

貼身摯友證實 媒體狂登的道別親筆信非李敖所寫

2018-03-22 10:46

好康不能錯過 田中高鐵 歡迎來標售 投資彰化 讓您幸福

2018-03-22 10:00

享壽八十三 李敖以荒謬寫就他的人生

2018-03-21 16:25

一人住院全家倒？三峽的家庭主婦 正改寫醫院的「陪病」文化

2018-03-19 09:06

空姐八仙事件後重生 「一路看到真正在乎你的人」

2018-03-15 11:02

站在時代浪頭上 台灣獨特的顯微手術教學體制

2018-03-12 11:37

零是極為重要的數學概念 而這個概念是何時出現的呢？

2018-03-08 11:43

人生轉折點／蔡碧仲兩百分人生歸零再出發

2018-03-07 16:07

台大教授被挖角：留在台大，我不會變強

2018-03-02 08:46

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40
看更多

熱門文章

丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

2018-03-27 13:59

台南當年只用善款不用中央補助？張善政：盼賴清德說明

2018-03-27 12:07

憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？

2018-03-27 16:17

柯文哲為連任不撤換吳音寧？孫大千批：怕什麼

2018-03-27 12:42

陸戰隊幫採收洋蔥 基層怒：田裡只有兵沒農工

2018-03-28 06:47

退軍瘋傳上將批軍改文 八百壯士今護帳篷展開陣地戰

2018-03-28 01:57

吳寶春：開麵包店是朝全球布局目標前進

2018-03-27 19:28

周刊爆小英官邸警衞官清槍撃發實彈 副侍衛長扛責提前退伍

2018-03-28 08:24

吳寶春在陸展店遭諷 洪孟楷：該檢討的是蔡英文

2018-03-28 06:38

中共遼寧艦率40艦艇南海巡弋 專家：我方偵監和應處呢？

2018-03-27 20:02

電價物價齊漲？ 賴揆：五成以上民眾沒感覺

2018-03-27 13:01

退休軍公教：年改剝奪財產 籲暫緩實施

2018-03-27 12:03

推動新台幣去蔣化 高志鵬：硬幣也要更新

2018-03-27 11:23

國土計畫出爐 全國農地大減10餘萬公頃

2018-03-27 23:44

影／桃市長民調輸 楊麗環怒離席：我不相信這樣的民調

2018-03-28 10:12

藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41

綠民調大勝蘇貞昌、賴清德？ 侯友宜：捧高再殺你

2018-03-27 13:29

要農民放心 吳音寧發感謝卡「日久見人心」

2018-03-27 12:41

前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23

繆德生憾事後續為反年改衝？兩知名退將對話見機鋒

2018-03-27 11:40

【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？

2018-03-27 16:46

2025年若減碳未達標 賴清德：我決定我負責

2018-03-27 13:15

電價物價齊漲？賴揆：多數人薪水漲 不會受影響

2018-03-27 13:54

宜蘭驚句王陳金德 飆天飆地 這回怒飆救國團

2018-03-28 09:00

國民黨桃園市長初選陳學聖出線 楊麗環認不公憤離席

2018-03-28 10:11

賴清德回應張善政：花蓮善款運用與台南不同

2018-03-27 17:02

黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠

2018-03-27 16:39

拚募兵 年改草案優惠新制校級軍官各階計算法曝光

2018-03-28 06:44

北市府要拆帳棚 八百壯士強調合法申請

2018-03-27 15:26

北農常務董事：一定提案撤換吳音寧 農會5席支持

2018-03-27 14:19

北農董事張永成明提案撤換吳音寧

2018-03-27 18:44

不當更名後...瑞典外交部稱瑞台友好沒變

2018-03-28 04:10

年薪250萬請來一個實習生？北農「神隱少女」 的感謝卡 寫了這些話

2018-03-28 10:00

葉毓蘭：政績再爛民調再低 民進黨也難下台

2018-03-28 08:24

聲援軍公教警消退休待遇 謝立功：當選市長聲請釋憲

2018-03-27 18:36

富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正

2018-03-27 14:49

新聞眼／軍人年改 中上校以上影響較大

2018-03-27 23:59

退伍軍人任公職只能領基本工資？綠委強調是誤傳

2018-03-27 22:08

陸委會要求朱劉會提報告 新北市府反嗆：要說明什麼？

2018-03-27 12:59

提醒朱立倫不用到對岸 蘇貞昌：我們才是同一國的人

2018-03-27 12:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top