嬰兒配方奶粉 認清標章

2018-03-28 10:12 文／食品藥物管理署廣告 提供 圖／食品藥物管理署廣告 提供



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近來食品安全成為各方關注議題，為提供更多食品安全相關資訊，刊載「食事最前線」以服務讀者。

母乳是嬰兒成長最好的營養來源，有些母親因為醫療或者是其他原因無法完全哺餵母乳時，不得不使用嬰兒配方食品，一般俗稱嬰兒奶粉。

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市售嬰兒配方奶粉品牌眾多，又標榜添加各家的特殊成分，再加上親友的經驗談、推銷，家長在選購時難免傷腦筋。

馬偕醫院副院長李宏昌表示，在民國七十四年之前台灣對嬰兒奶粉並沒有相關法令，在醫療團體與政府合力推動及參考先進國家的法令，逐步訂出適合國內的作法，市面產品都受到一定規範，消費者也較有保障。

李宏昌指出，選用嬰兒配方奶粉前要先建立幾個觀念，嬰兒奶粉大致分為一般、水解，及腹瀉用的無乳糖配方，一般嬰兒配方奶粉是給足月、健康的嬰兒食用，且其配方可以供應六個月大以內嬰兒成長的完整營養，不必再添加其它食品，所以若要吃配方奶粉，一般嬰兒奶粉就是大多數家長的選擇，如果嬰兒有過敏症狀或家族過敏史，或腹瀉等情況，則可諮詢醫師等專業人員選擇水解或無乳糖配方的嬰兒奶粉。

食藥署食品組科長周珮如表示，為確保這類產品所含成分符合嬰兒生長所需的營養素及衛生安全，上市前後都有嚴格的審核及查驗。她提醒，選購嬰兒奶粉務必選經審核通過，即外包裝有母嬰標記的產品，這些產品皆經衛生福利部查驗登記許可，且符合國際間一歲以下嬰兒成長所需的營養。

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周珮如指出，不足或過多的營養素對嬰兒都不適合，例如鈣、磷都是嬰兒成長需要的營養素，並應有適當的比例，所以嬰兒配方食品鈣磷比必須在一比一至二比一之間。有些家長擔心鈣不足會讓寶寶長不好，過去就曾有案例，家中長輩拿大骨湯沖泡嬰兒奶粉，想為寶寶補鈣，根據「國人膳食營養素參考攝取量第七版」每日建議攝取量，過多的鈣質會從糞便排出，徒增寶寶腸胃道的負擔。

周珮如再次強調，最佳選擇永遠是母乳，若無法餵哺母乳，家長務必於有信譽之商店、商號選購產品包裝上有母嬰標記的產品，建議向專業醫護人員諮詢，就嬰兒狀況選擇合適的嬰兒奶粉，依標示或指示正確食用，讓寶寶健康成長。

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