【重磅快評】核二重啟併聯 蔡政府轉進「非非核家園」

2018-03-28 09:47 聯合報 主筆室



核二2號機獲原能會併聯審查同意，27日中午12時55分併聯發電，台電總經理鍾炳利現場坐鎮。圖／台電提供 分享 facebook

核二2號機昨天中午12時55分重啟併聯發電，台電供電能力增加98.5百萬瓦，給供電吃緊打了劑退燒針；更大的意義，是蔡政府以行動宣示政策進入「非非核家園」。是否因此不再重演815大停電？別太樂觀。政客選票取向，萬一覺得狀況不妙，誰知道會不會再扭轉為「非非非核家園」？

別以為增加了98.5百萬瓦的供電能力就可以放心吹冷氣，台電預估今天中午還是供電吃緊；何況淡淡的三月天比盛夏大烤爐差得遠，屆時用電飆升是必然，尤其近兩年來核能以外發電機組都操爆了，圈內人都知道出狀況的機率大增。

重啟核二2號機蔡政府被罵翻了，但不在意，重啟核二總比815停電重演傷害輕得多；何況，福島核災後全球狂襲的非核風潮似乎趨緩，畢竟非核的代價極高，對經濟傷害也大到承接不起，重啟核電成為許多國家的選項。

幾乎在台灣重啟核二2號機同時，日本福井縣關西電力公司的美濱核電站3號機，也獲得官方原子力規制委員會（NRA）的「重啟許可證」；不但重啟，還獲准延役20年，運轉至2036年。3號機福島核災後停止運轉接受檢查，爭取重啟投資約500億台幣，以新規制做設備及防災補強。

現存全球最古老的核電廠、1969開始商轉的瑞士貝茲諾（Beznau）核電廠近日也獲重啟；電廠3年前停機檢修，更新設備，終於獲准重新併聯發電。瑞士法規核電廠運轉年限60年。

類似日本、瑞士的例子全球還不少。共同點是反核、環保團體基於理念、信仰提出主張抗爭，各界不管同不同意，但予以尊重；政府基於執掌能源供應安全的角度，站穩腳步，以更嚴謹的規範，將核電安全推升到能力所及。兩造理性對抗、對立。

台灣是個特例，環保、反核團體強力發聲外，竟然政府、政客以公權力介入聲援，甚至主導。政客反核，不講學理，更不講道理，選票消長是反核力度的GPS；全面執政後國會的投票部隊完全不辯是非，黨鞭哨子響起，只知按指示往前衝。

一國的能源安全，必須是專家群從多領域科際整合推敲出來，不存在政客算計；台灣的現況只有政客算計，專家無置喙餘地，即便日後出現「非非非核家園」的大迴轉，也不意外。