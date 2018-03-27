張善政促說明善款使用 賴清德：台南沒補助業界

花蓮震災善款補助業者惹議，花蓮震災善款運用監督委員會召集人張善政昨天表示，行政院長賴清德應說明台南震災時，為何以善款補助維冠大樓，而非使用200億中央特別統籌分配款？賴清德昨天在立法院受訪時表示，台南善款是補助地震受災戶，與花蓮要補助業界完全不同。

「花蓮震災善款監督與管理委員會」召集人張善政昨舉行記者會，希望行政院長賴清德，說清楚當初他當市長時，台南地震行政院撥款200億為何未使用，而用善款。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

張善政昨赴立院舉行記者會指出，經此次風波，他擔心民眾未來捐款意願降低，受災縣市在使用善款也綁手綁腳，對台灣長久處理災變非常不利。

張善政說，這次爭議涉及善款運用是否適於補助產業，地震後民眾捐款第一直覺是要救助災民，但如果深入了解會發現，地方民眾生活和當地產業息息相關，石材、觀光是花蓮重要經濟支柱，第一時間蔡英文總統也指示要紓困貸款給石材業者，補貼國內個人旅遊。

對於賴清德表示，中央的200億元特別統籌分配款沒什麼用到，大多是使用善款。張善政說，這點他並不清楚，中央和地方要互信，「將在外，君命有所不受」，他不會特別去質疑；但此次風波，賴若能說明一下背景，有助於善款運用的氛圍，增進民眾和政府間的互信。

張善政指出，國發會後天要審查花蓮產業救災計畫，重建小組若核准，就會用花東基金做產業紓困，不會動用善款，希望現在不要再各執一詞，讓會議在無壓力下召開。

賴清德昨天在立法院受訪指出，台南市政府已多次公開向社會大眾報告，台南市震災善款是用在維冠大樓周邊商家、直接在地震受到損傷或救災受直接影響才給予幫忙，與目前花蓮要直接補助業界8億元「完全不同」。