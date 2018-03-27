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被揶揄風向變了 吳寶春：麵包店是朝全球目標前進

吳寶春：開麵包店是朝全球布局目標前進

2018-03-27 19:28聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

台灣麵包師傅吳寶春最近因新加坡西點集團BreadTalk合作要在上海展店，引起網友揶揄，直言說：「丞相，風向變了」 ，吳寶春今天下午低調的說，可能是他表達的不夠完整，也沒有說清楚，其實他的目標是要朝全球發展，上海展店只是與新加坡西點集團BreadTalk合作展店的其中一家，接下來是在新加坡。

與新加坡麵包物語公司合作吳寶春只占股份20%，偏向技術，經營、策略及操作都由對方主導，因為未來是合組公司，屆時會依每個地點成立合資公司再談彼此股份比例。

吳寶春說，他只有一個想法，就是與對方合作，以「共好」創造百年的跨國麵包企業，跨國是願景，也是目標。未來也不排除任何地點，本來就是布局全球，全世界也都可以去發展，但短時間5到10年都會以與公司合作方式展店。

吳寶春還透露自己已規畫好公司的未來，預計15年後就要交棒了，現年50歲的他說，已邀員工入股，目前不少師傅及店長都已成為公司股東，他現在是總經理，未來５到１０年間都會以與麵包物語集團合作到海外展店為主。

吳寶春說，今年他想帶優秀員工去看極光，極光對他來說，是人生的夢想，分享大家的夢想，就是把員工當做家人，所以他也積極在培養接班人，因為公司的核心就是手工麵包，手作的溫度，這些都是不可缺的，核心是不能沒有的。

吳寶春說，海外展店不限大陸，未來是地球村，麵包是很多地方的文化，如能世界各地都能與大家分享手工麵包，「這是我的目標!」

新加坡西點集團BreadTalk旗下的上海新語麵包食品公司在申報的一份資料中表示，已和台灣麵包師傅吳寶春的公司組成合資公司，要在各地開設吳寶春麵包店。

吳寶春說，開麵包店是朝全球布局目標前進。記者謝梅芬／攝影
吳寶春說，開麵包店是朝全球布局目標前進。記者謝梅芬／攝影
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吳寶春新加坡上海

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