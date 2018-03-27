鰻苗捕撈漁期31日結束 漁業署籲遵禁止捕撈

2018-03-27 19:17 中央社 台北27日電



農委會漁業署今天指出，年度鰻苗捕撈漁期將於31日結束，除花蓮縣及台東縣外，其他縣市轄屬的距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域，自4月1日起至10月31日禁止捕撈鰻苗。

漁業署提醒，鰻苗禁漁期禁止捕撈鰻苗規範的對象，包括在岸際以「人力」從事捕撈者，以及使用漁船（筏）進行海上捕撈者，違反鰻苗禁漁期規定者，將核處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，呼籲不要觸法，以免受罰。

漁業署說，除了管制鰻苗捕撈，讓部分鰻苗得以溯河成長，增裕鰻魚資源外，為了讓成鰻也得以降河產卵，已輔導15縣市政府公告轄屬至少一條河川的中下游流域，全年禁止以任何方式捕撈鰻魚。