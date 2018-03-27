山口縣議會捐50萬日圓 助花蓮災後重建

2018-03-27 18:28 中央社 東京27日專電



日本山口縣議會今天捐贈50萬日圓（約新台幣14萬元），助花蓮災後重建，全日本私立幼稚園連合會也共襄盛舉捐款50萬日圓。駐日代表謝長廷代表接受，並表達由衷謝意。

山口縣選出的日本眾議員岸信夫，下午與山口縣議會議長柳居俊學等人拜會駐日代表處。謝長廷說，這次花蓮發生地震，日本各界都給予溫暖協助，日本政府也很快派遣救難隊到花蓮，日本首相安倍晉三書寫「台灣加油」鼓舞，台灣民眾看到報導後，都非常感謝。

他說，岸信夫長期對台日交流盡心盡力，今天跟山口縣議會與全日本私立幼稚園連合會等一行人，到代表處捐款，他要表達由衷感謝之意。

謝長廷說，近年台灣與日本發生天然災害時，都能相互支援，他把這種互動稱為「善的循環」，這種善的循環是國際交流的最高目標或境界，而日本與台灣已然達成這樣的境界，要說是世界友好的典範也不為過。

他表示，代為收下的捐款會儘速送到花蓮，希望能幫到受災民眾，並有助災區重建。

岸信夫表示，對花蓮地震不幸罹難者表達哀悼之意的同時，也對遭受災害的民眾表達由衷慰問之意，並祈求能儘早完成災區重建。

他說，7年前日本發生311大地震，許多日本民眾罹難，在那個時候，來自台灣民眾給予的溫暖協助，對日本來說絕對不能忘記。不論是在台灣或是日本，經常發生各種天災，但現在雙方已經成為相互關懷的關係。

岸信夫下午與柳居俊學、全日本私立幼稚園連合會事務局長勝倉教雄等人，到駐日代表處拜會謝長廷，並以山口縣議會及全日本私立幼稚園連合會名義，各捐贈50萬日圓，總計100萬日圓。