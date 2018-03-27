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出身貧寒致力教育 印度議員獲頒南華榮譽博士

2018-03-27 18:49中央社 嘉義縣27日電

印度國會議員沙曼塔（Achyuta Samanta）出身貧寒，一生致力教育，他在印度創辦2所大學培育人才，26日獲南華大學頒發管理科學榮譽博士。

南華大學今天發布新聞稿指出，沙曼塔在4歲那年父親去世，由母親獨力撫養7個孩子長大，因此童年生活十分貧困而艱辛。

由於出身貧寒，強烈的意志使沙曼塔努力奮鬥，爭取接受教育的機會，幼年求學期間，他不辭辛苦，每天要走10公里的路去上學，由於貧窮的經驗，使他有更大的勇氣戰勝貧窮。

自1987年以來，沙曼塔自許以達到零貧窮、零飢餓及零文盲為奮鬥目標，在印度創立一所科技大學及一所社會大學，致力培育人才。

南華大學表示，沙曼塔落實社會實踐，是十分出色的教育家、社會企業家、慈善家，對於管理科學、學術交流、國際合作、經濟研究、世界和平等，具有特殊貢獻，因此由校方頒發管理科學榮譽博士學位。

南華大學校長林聰明致詞表示，沙曼塔善用管理科學思維，積極貢獻社會，獲獎無數，徹底實踐大學的社會責任，他的理念與南華大學創辦人星雲大師實踐人間佛教及推動「三好運動」的精神不謀而合。

林聰明指出，沙曼塔的傑出貢獻，被任命為印度科學協會總裁，並在全世界35個大學獲頒榮譽博士學位，同時也被美國邊緣基金會列入世界15大社會企業家之一。

沙曼塔致詞表示，獲南華大學頒授榮譽博士，讓他感到非常榮耀，他創辦2所大學並非以營利為目的，而是希望能將一生奉獻給教育，為國家社會培育人才。

他說，其中的社會大學目前照顧超過2萬7000名印度弱勢且最貧窮的小孩，完全免費提供食物、住宿、健康照護及從幼稚園至大學教育，使學生能獲得一技之長。

校方表示，沙曼塔昨晚由林聰明陪同前往佛光山拜會、參訪，並觀賞星雲大師一筆字，同時進行教育座談交流，2人在佛光山大雄寶殿內簽署備忘錄，未來沙曼塔創辦的社會大學每年將派50至100名學生至南華大學就讀。

南華大學印度佛光山

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