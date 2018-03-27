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牙保是什麼 政院推法律用語通俗化

2018-03-27 17:20中央社 台北27日電

藥事法中的「牙保」是什麼意思？行政院法規會主委劉文仕今天說，有些法律用語艱澀，常有民眾反映看不懂，將推動法律用語通俗化，歡迎「大家來找碴」，挑出冷僻用語供檢討修正。

劉文仕下午召開記者會表示，目前有些法律用語過於冷僻艱深，因此法規會在「公共政策網路參與平台－眾開講」開闢專題，歡迎民眾「大家來找碴」，挑出現行法規中冷僻艱深的文字，提供相關機關檢討、修正。

劉文仕舉例，像是藥事法中用到的「牙保」，不容易理解是什麼意思，就可建議改用一般常用的「居間」或「仲介」來替代；刑法中用到的「悛悔實據」，光是第一個字「悛」可能就很多人不會念，實際上「悛」發音同「圈」，就是「改過向善」的意思。

劉文仕說，行政院也將提案修正「中央法規標準法」，希望把法條結構「微整型」，讓法條內容更分明易懂。修正草案規定，若法律使用學名、專有名詞或其他一般人不容易理解的名詞，可加註一般共同理解的通俗名稱，例如「嚴重急性呼吸道症候群」加註通俗名稱為「SARS」、「人類免疫缺乏病毒」加註通俗名稱為「愛滋病毒」等；法條也可視需要加註條文要旨。

另外，劉文仕說，現行法條的結構分成條、項、款、目、細目等五個層次，條、款、目和細目都有數字序號，唯有「項」沒有序號，但條文分項越來越多，例如公教人員保險法分項就多達13項，有些法律專業人員也常算錯項而錯引法條，因此本次修法，要讓項也加上數字序號，以利辨識。

他說，也將同步要求行政部門草擬法規時，一個條文只規範一個重點，原則上也不要超過5項，避免條文結構過於龐雜，不易辨識及理解。

愛滋病保險公共政策

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