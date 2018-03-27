台南震災未用中央稅款 市府：當時是構想

2018-03-27 16:46 中央社 台南27日電



「花蓮震災善款監督與管理委員會」召集人張善政上午在立法院舉行記者會，希望爭論到此為止，以免影響以後災害的捐款意願，也希望台南地震的市長，現在的行政院長賴清德，說清楚當初的行政院撥款200億為何未使用，而用善款。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 花蓮震災善款運用惹議，前行政院長張善政今天質疑台南震災為何未使用中央200億元統籌分配稅款；台南市政府新聞處長許淑芬說，200億元統籌分配稅款只是構想，未實際執行。

許淑芬今天告訴中央社記者，台南0206地震善款來自各界愛心，市府以協助受災民眾生活或災害損失補助為使用目的，未對產業提供紓困利息補助，而是對災戶提供補助與慰助。

許淑芬表示，市府公開透明，邀集法律、會計、工程、公正人士與災民代表等組成0206地震災害捐款專戶管理及監督委員會，審查善款運用，相關收支每個月公告在市府網站，供社會各界檢視。

在公共設施災損上，市府主要是經由市府災害準備金與中央災害準備金進行重建，中央災害準備金補助則由台南市政府調查評估，提出重建計劃，經主管部會審核，再核定對台南震災後公共設施重建補助款。

至於張善政所提200億元統籌分配稅款，許淑芬說，200億元統籌分配款當初是一種構想，未實際執行，張善政可能有誤解。

台南市政府統計，截至今年2月28日止，台南震災善款收入新台幣43億690萬9132元，支出23億2634萬3791元，包括人的慰助6億3450萬8554元、及物的補助16億9183萬5237元。