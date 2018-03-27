憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？

2018-03-27 16:17 聯合新聞網 綜合報導



國中生黃姿云暢談稅改的影片瘋傳，無意間成為新網紅。圖擷自 法稅改革聯盟 分享 facebook

一位國中女生在影片中對台灣稅改表達憂心，影片上傳到網路後吸引280萬人次觀看，網友大讚說出了許多人的心聲，誇讚她小小年紀就能有深入的見解。影片的主角是桃園市私立六和高中國中部二年級的學生黃姿云，面對影片被瘋傳，她表示不想當網紅，低調不願受訪。

「法稅改革聯盟」臉書粉絲專頁3月17日PO出一支名為「國中生的煩惱」的影片，在影片中黃姿云說出她對台灣的憂心，她說雖然只是國中生，但自從了解台灣稅制，看有這麼多企業受到財政部和國稅局的欺負「淪為受災戶」，讓她讓她開始關心社會，呼籲政府能落實法稅改革，讓企業不出走、人才不外流。

黃姿云在影片中指出，一個國家興亡最重要的就是稅制的完善。而台灣國稅局的官員，竟然在4年超徵總和超過5000億元，反觀香港和新加坡等國，只要超徵了，就會還稅於民，和人民分享盈餘。台灣的財政官員說超徵的錢用來還國債，但國債越還越多，結果是超徵的錢只是用來來填補政府缺失與財務漏洞。另外官員查稅有獎金，也是非常不合理的制度。

這讓她開始害怕，未來如果企業被長期不當查稅而出走或結束營業，以後自己也可以會找不到工作，還有可能要離開家人到國外當「台勞」，她非常不希望自己的未來這樣不堪。

黃姿云指出，今年過年與家人到加拿大旅遊，發現許多年輕人到當地工作後就不回台灣了，因為在台灣工作，薪水無法負擔生活費。此外，台灣大學教師出走也越來越嚴重，像台大副教務長康仕仲今年九月將轉到加拿大的公立大學任教，他坦言：「無法感受到台灣未來十年有機會」。交大還有教授是直接帶了整組團隊離開，她很擔心以後她上大學沒有好的教授教她，她說她想問政府：「怎麼留住好的教授給我們？」

影片引起許多中小企業經營者網友對稅制的熱議，紛紛分享自己稀奇古怪的補稅經驗。龔姓網友認為：「台灣人為何出走，講到心坎裡」，許多網友附和：「繳正當的稅，我贊成；但，巧立名目，名不符實的稅，我完全反對！」還有網友感動國中生就有如此見解：「所以該是全民覺醒的時候了」。

六和高中校長林繼生接受採訪表示，黃姿云是國二語文組學生，也是學校「EEC（英語菁英團隊）」成員，而在影片中，她關心公眾事務，而且談吐大方，在這些方面是難能可貴的。