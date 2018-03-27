農地工廠輔導期限將屆 立委促盡速解決問題

2018-03-27 14:43 中央社 台北27日電



民主進步黨籍立委李俊俋今天質詢指出，「農地工廠」占全國面積1萬3800多公頃，大概5萬2000多家，但依法輔導未登記工廠合法經營的期限至民國109年6月2日止，促請政府趕快解決問題。

立法院院會今天進行對行政院長施政方針及施政報告繼續質詢。對於李俊俋質詢，備詢的經濟部長沈榮津上台答復，「（輔導期限）時間快到了」，農地工廠業者很有壓力，現在透過立委協調，是不是能夠展延輔導期限，「大概有這個方向」。

李俊俋指出，農地工廠是過去「客廳即工廠」概念下的產物，大部分都是傳統產業，甚至是傳統夕陽產業。現在這些農地工廠遇到非常嚴重的問題，因為輔導未登記工廠合法經營的期限，依法在民國109年6月2日就要終止了，現在業者都在急，都在問這問題，輔導期限若到，農地工廠是要就地合法？還是違規拆除？

工廠管理輔導法第33條規定，為輔導未登記工廠合法經營，中央主管機關應會商有關機關擬定相關措施辦理；輔導期間自民國99年6月2日起至109年6月2日止。

李俊俋表示，這是非常嚴重的問題，民眾對此陳情很多，行政院長要做政策宣示。

他說，希望行政院再多和業者及當地政府溝通，農地工廠問題到底要如何解決？是要依照設置年限，還是產業類別，還是依照什麼方式處理？要有明確政策方向。

對於李俊俋的質詢，行政院長賴清德仔細傾聽，並由沈榮津予以答復。