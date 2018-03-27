WTO青年專業人士實習計畫 招募開跑

2018-03-27 13:07 中央社 台北27日電



世界貿易組織（WTO）招募新一屆的「青年專業人士實習計畫」（WTO Young Professionals Programme）。外交部表示，鼓勵國內青年報名，透過在國際組織工作，拓展國際視野。

外交部國際合作及經濟事務司司長李新穎在外交部例行新聞說明會表示，WTO已開始招募2019年度的青年專業人士實習計畫（YPP）。申請者年齡須在32歲以下，具備優異英文能力與2年WTO領域相關工作經驗；實習時間為期一年，每月薪資約3500瑞郎（約新台幣11萬元）。

李新穎指出，有興趣的青年可自行上網報名，申請截止日期至4月16日，將以電話或是視訊會議方式進行面試。

他說，2017年首屆WTO青年專業人士實習計畫共錄取5人，其中有一名台灣青年，去年完成在WTO貿易與環境委員會一年的實習。

根據WTO網站資訊，YPP計畫目的為鼓勵開發中會員國青年前往實習，深化他們對WTO與國際貿易相關議題的認知與技能。

獲選的青年將有機會在WTO秘書處一個特定單位實習，深入了解WTO的工作。WTO工作的領域包括農業、貿易談判、經濟研究、政府採購、智慧財產權、貿易障礙、服務貿易等。