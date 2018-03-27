深澳電廠民調出爐！北北基民眾七成五反對興建

2018-03-27 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



深澳燃煤電廠還差案過關引發社會譁然，環團今天公布北北基居民最新民調顯示，八成四民眾不知道政府正在規劃興建深澳燃煤電廠；七成五民眾反對興建。

綠色和平組織委託大社會民調公司在2018年3月12日至15日，針對北北基地區20歲至64歲成年人，進行空污及燃煤電廠意見調查，共成功訪問1079位民眾，在95%信心水準之下，抽樣誤差為±2.98%。

進一步分析民調內容發現，就興建深澳燃煤電廠所帶來的衝擊，有88.7%民眾最擔心的是「健康衝擊」，其次是「碳排衝擊」（65.2%）、第三是「景觀與生態衝擊」（58.9%）。

綠色和平專案主任蔡佩芸強調，絕對沒有「乾淨的媒」這件事情。燃煤發電是高污染的發電方式，即使是最高效率的燃煤發電機組，二氧化碳單位排放量也比燃氣高1.7 倍，更比再生能源高17到69倍。若台電有1000億的預算，真的應該投入更乾淨的發電方式上。

她表示，政府喊出2025能源轉型口號，燃煤發電的佔比將逐步從現有的45%下降到30%，但在此時卻要再興建一座高污染的燃煤電廠，使得2026年燃煤發電的總裝置容量不減反增，因此強烈質疑興建深澳電廠的必要性，環團疾呼，經濟部與台電應該退回深澳電廠的申請。

深澳電廠還差案通過後，綠色和平組織發起連署，要求經濟部撤回深澳案，截至今天中午為止，已經有超過5萬3000民眾參與連署，聯署活動持續進行中。