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希臘版麻醉風暴：侵蝕國本的諾華藥廠行賄案

評／深澳電廠過關 是失去理念還是立法不足？

2018-03-27 10:10聯合新聞網 鳴人堂

深澳燃煤電廠。 圖／聯合報系資料照
深澳燃煤電廠。 圖／聯合報系資料照
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