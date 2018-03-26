加拿大駐台代表率團遊花蓮 捐出員工募集的五萬多元

2018-03-26 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安今天率團前往花蓮，感謝花蓮縣政府在2月花蓮大地震中對於搶救兩位加拿大籍的罹難者做出的努力，也代表辦事處捐贈新台幣五萬多元的善款給受災戶，由花蓮縣社會處副處長陳加富代表接受。

2月6日花蓮地震，加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝不幸罹難。

馬禮安表示，這次到花蓮，除了感謝花蓮縣政府在地震中所提供的協助外，也代表辦事處捐贈了由員工募集的新台幣五萬多元善款給花蓮受災戶，他希望代表加拿大政府與人民，再一次表達誠摯的哀悼。

馬禮安說，辦事處每年都會配合加拿大政府的職場慈善活動（Government of Canada Workplace Charitable Campaign，GWGCC）來募集善款捐給需要的單位，今年由於花蓮地震的關係，辦事處決定將所有募來的款項留在台灣，用來支持花蓮的災後重建。

馬禮安也在會面中告訴陳加富，他得知花蓮的觀光業在地震之後深受影響，他本人也曾多次造訪花蓮，包括前兩天參與外交部所安排的行程，他特別告訴陳加富他個人也會鼓勵外交圈的成員到花蓮旅遊。