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「蓋招待所做長照」郵局挨轟

2018-03-26 23:51聯合報 記者彭宣雅董俞佳鄧桂芬／台北報導

目前郵局有不少員工招待所，但住房率低，昨有立委質疑郵局竟還要再蓋新的，有浪費公帑...
目前郵局有不少員工招待所，但住房率低，昨有立委質疑郵局竟還要再蓋新的，有浪費公帑之嫌。 圖／聯合報系資料照片
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目前郵局有不少員工招待所，但住房率低，昨有立委質疑郵局竟還要再花錢蓋新的，有浪費公帑之嫌。中華郵政董事長王國材答詢說，未來新招待所整建後可與長照服務結合，推出兩天一夜等老人活動，不會成為蚊子館。

立法院交通委員會昨審查中華郵政預算，立委鄭寶清質詢時說，郵局花超過兩千六百萬元興建九個招待所，平均入住率不到三成，卻要繼續蓋五個，擔心招待所會變蚊子館。

王國材說，招待所整建後擬跟長照服務結合，針對銀髮族舉辦社區活動。

但台灣自立支援學院執行長、長泰老學堂照顧體系執行長林金立說，郵局帶老人家旅遊，「這是長照嗎？」衛福部也說，中華郵政蓋旅宿、辦老人行程，對象看起來應是健康老人，非長照老人。

林金立則提出日本作法供國內參考。他說，郵局優勢在郵差送信深入各地，且郵局地點好，大多位於社區熱鬧的地方，日本因而讓郵差提供獨居長者關懷和安全看視服務，甚至還可代購生活用品；郵局則可提供聚會場所，讓長輩有活動空間、聯誼。

中華郵政總經理陳憲着補充說，目前規畫新設的五處招待所都在都會區，可針對購買郵局保險的銀髮族推出長照踏青兩天一夜活動，預計明年起陸續上路；不過，原九處員工招待所位處風景區，地點較偏僻，若老人家身體不適恐就醫不便，暫無規畫結合長照服務。

衛福部長照司籌備處辦公室副主任陳素春說，依長照服務法所定義的長照對象，指的是身心失能已達或預期達六個月以上，需要生活支持、協助、社會參與、照顧及醫護服務者；若要以閒置空間辦長照服務機構，須按相關設立許可標準設置，例如日照中心等。

長照郵局中華郵政

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