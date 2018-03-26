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花蓮災後重建 加拿大辦事處員工捐5萬元

2018-03-26 18:15中央社 台北26日電

加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安今天率團前往花蓮，感謝花蓮縣政府在地震中協助搶救兩名加拿大罹難者，也代表辦事處捐贈由員工募集的新台幣5萬多元善款給花蓮的受災戶。

加拿大駐台辦事處下午發布新聞稿表示，馬禮安（Mario Ste-Marie）說，他希望代表加拿大政府與人民，再一次表達誠摯的哀悼；加拿大非常感激花蓮在搶救兩名加拿大罹難者所付出的努力。

馬禮安表示，他得知花蓮的觀光業在地震之後深受影響。他本人曾多次造訪花蓮，包括前兩天參與外交部長吳釗燮所安排的行程，他個人也會鼓勵外交圈的成員，前來花蓮這個美麗的旅遊勝地。

加拿大駐台辦事處表示，辦事處每年都會配合加拿大政府的職場慈善活動（Government of CanadaWorkplace Charitable Campaign, GWGCC），募集善款捐給需要的單位。今年由於花蓮地震的關係，辦事處決定將所有募來的款項留在台灣，支持花蓮的災後重建。這筆捐款由花蓮縣社會處副處長陳加富代表接受。

加拿大駐台辦事處說，馬禮安此行特別前往花蓮的紅瓦屋餐廳品嘗阿美族的傳統美食，與當地的原住民領袖、縣議員笛布斯碰面，交換原住民觀光的推廣心得。

加拿大0206花蓮強震
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