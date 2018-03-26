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農委會副主委訪米廠 駁廢保價收購傳言

2018-03-26 15:22中央社 台南26日電

行政院農業委員會副主委李退之今天到台南市後壁區芳榮米廠訪視公糧碾製作業，他說，農委會今年起全面推動保價收購與直接給付雙軌並行制，絕對沒有將廢除保價收購的做法。

李退之表示，農委會要兼顧糧食安全、農地維護、產業發展及農友收入。外界傳言推行直接給付後將廢除保價收購，絕無此事。雙軌並行制是多提供農友一個領直接給付的選擇，對農友更有保障。

他說，農委會自民國105年第二期作起，試辦稻作直接給付與保價收購雙軌並行制，讓農友可以自由選擇將稻穀繳交公糧，或銷售市場領取並直接給付金。

李退之指出，經3個期作試辦結果，領取稻作直接給付金農友，約占試辦區申報種稻面積40%至50%；且試辦區內與糧食業者契作生產優質米面積，較試辦前增加1倍以上，顯示雙軌制確實可以吸引更多農民生產優質稻米。

他說，選擇申報稻作直接給付的農友，於公糧收購期間，仍然可以視市場糧價，自由選擇是否改為繳交公糧不領給付金，使收益有保障。

李退之表示，目前國內稻米產量相對充足，農委會正推動「對地綠色環境給付計畫」，引導稻農種植進口替代、外銷主力、重點發展等具競爭力作物，並依作物種類，給付每公頃新台幣2萬5000元至6萬元的轉作補貼，並配合「大糧倉計畫」來提升雜糧產業發展。

農委會農民食安
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