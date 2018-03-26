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蒜價慘跌 藍委批：高收進口稅金9億犧牲農民

2018-03-26 11:31聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

蒜價從每台斤成本價25元崩跌到剩每台斤15元，國民黨立院黨團今舉行記者會，批評政府控管不當，任由進口蒜頭打亂國內產地價格，導致整個防衛措施失靈，雖然進口高收9億稅金卻犧牲農民，讓蒜農最後血本無歸。

根據農委會統計，國內蒜頭種植面積約維持在4500公頃之間，年產量平均約5萬公噸，生產成本平均每台斤約為25元，其中約8成產於雲林縣，但今年蒜價卻慘跌剩每台斤15元。

國民黨書記長李彥秀表示，農民沒有天災卻面臨接連而來的人禍，這次蒜價崩盤，完全就是關稅配額制度失靈，風險卻完全由農民承受。李彥秀指出，這幾年原本發展逐漸成熟的契作制度，原本對於農民有收購價格保障，但是竟然也面臨到收購方寧可毀約也不收購的困境，足見這次蒜價崩盤對於農民的衝擊與影響。

李彥秀說，政府在去年成立台農發公司，原本用意就是希望可以協助本土農業進行國際行銷，但目前幾乎沒有預期的成效，令人失望。

國民黨立委、雲林縣長參選人張麗善指出，101到104年進口量每年僅3000到5000公噸，可是從105年以後暴增到1萬8000公噸，去年更進口2萬8000公噸，之前5年不及去年1年的進口量，重點是去年進口的到今年還有高達1萬1662公噸冷藏蒜頭尚未消化，加上今年蒜頭豐收，蒜商擔心無法消化不願收購，造成價格慘跌，這是政府未做好關稅配額管制的惡果。

張麗善要求台農發公司應善盡職責幫蒜農出口1萬公噸，如此才能平衡進出口數量，穩定國內蒜頭價格。

國民黨立委江啟臣表示，蒜頭價格崩跌案例不是第一次，政府調控機制失能沒有人出來負責任，前幾個禮拜才在討論北農蔬菜價格崩跌，農委會卻沒有發揮任何功能，去年進口的盛夏1萬6000公噸未消化，今年1、2月還進口6700公噸，這不是圖利是什麼？這些進口廠商是誰？政府必須查出該負這些行政責任的是誰，而不是任由農民自己去找生路。

國民黨團副書記長許淑華表示，日本將稻米、麥、禽畜、乳製品和砂糖列為五大聖域保護農產品為例，其中稻米關稅壁壘高達778%，目的就是讓受特別保護的農產品不會受到進口衝擊。她也指出，農委會副主委陳吉仲在2014年曾表示，產銷問題要加強預防，在採收前就能預知供過於求，去尋找其他業者來採買，如今「陳副主委是不是也不能回答陳教授的話」，預防性措施在哪裡？既然政府要推動新南向，那也應該要加強推動出口蒜頭。

國民黨立委王惠美也批評，政府調整機制沒做好還要青農回鄉？去年她就開記者會就要求做總量管制，但政府不但沒有控管好，還讓我們農民慘兮兮的，呼籲政府要正視因為農產品國際貿易協定可能受到的傷害，盡早規畫補救措施不要大難臨頭才來解決。

國民黨立院黨團今召開「進口防衛失靈 蒜價崩跌 農民失血」記者會。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團今召開「進口防衛失靈 蒜價崩跌 農民失血」記者會。記者許正宏／攝影
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國民黨立院黨團今召開「進口防衛失靈 蒜價崩跌 農民失血」記者會。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團今召開「進口防衛失靈 蒜價崩跌 農民失血」記者會。記者許正宏／攝影
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農民國民黨農委會
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