公務員加班換補休期限 擬延長到一年

2018-03-26 11:32 中央社 台北26日電



行政院人事行政總處人事長施能傑今天表示，人事行政總處正研擬將公務員加班換補休期限延長到一年，只待行政院核定。

施能傑上午列席立法院司法及法制委員會，報告業務概況。

時代力量立委黃國昌質詢時表示，公務員加班領取加班費的上限只有20小時，若加班超過時數上限，就只能補休，但六個月沒休完，補休將自動消滅。有公務員在國發會提點子平台上提案，希望改革這些規定，公務員加班費的請領上限跟補休期限是否會改？

施能傑答詢時表示，公務員領取加班費上限雖只有20小時，但專案可以到70小時，各單位有需求的話可以盡量使用專案方式發給加班費。

至於加班補休期限，施能傑說，人事總處擬修改「行政院人事行政總處加班及加班費支給要點」，將六個月期限延長到一年，現已送到行政院，只待正式核定。

另外，黃國昌提到，公部門使用派遣人力雖然下降，但使用勞動承攬人力卻大量增加，從2016年到2017年增加2295人，與降低非典型就業人力的政策方向背道而馳；民進黨立委李俊邑質詢時也詢問，派遣人力跟勞務承攬有沒有上限跟標準？人事總處會不會管制非典型人力？

施能傑回應，政府部門業務確實越來越多，的確是有人力需求，如果真的需要委外，就走勞務承攬，而不要使用派遣，人事總處會設法讓派遣人力大幅下降。