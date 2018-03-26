搞定陳抗能升官？ 警新招讓小英看不到、聽不到

台灣警察協會執行長陳志傑（左二）昨天到台中洲際棒球場，穿著繡有標語的制服，欲向總統蔡英文表達心聲，但衣服才剛穿好，就被優勢警力勸離。 記者陳宏睿／攝影 分享 facebook

總統蔡英文昨天到台中洲際棒球場參加國際扶輪社活動，不出意外的又遭抗議；台中市警方祭出「認人小組」新戰術，半途先攔截「老學長」及部分穿著特殊的陳抗民眾，以人牆包圍隔離到特定區域，讓陳抗者無法集結，也靠近不了蔡英文。

新戰術奏效，蔡英文總統「看不到、聽不到」陳抗者身影和聲音；但律師質疑此舉有觸法之虞，且陳抗頻仍問題並沒解決，抗爭成員又多是退休軍警，不少員警都認為陳抗必定還有新招數，警察維安的艱困挑戰還在後頭。

太陽花後 人海戰術成維安常態

長期在台北市中正一警分局服務的警官指出，太陽花學運後陳抗採遊鬥模式，警方面對全新挑戰，加上總統蔡英文參加軍校畢業典禮遭攔車、世大運開幕式被丟煙霧罐，警方至今處理陳抗都只能大灑警力、緊迫盯人。

尤其人手一支智慧型手機時代來臨後，聯繫變得即時與迅速，這種透過即時傳遞訊息的陳抗模式，凌駕警方情蒐及反應速度，警方無法再以事先預測的人數做警力部署，只能祭出人海戰術，以對抗這種隨時可能快速集結的陳抗。

現今陳抗，就算上街人數不多，警方也往往大陣仗因應，不敢鬆懈。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

鐵馬護欄不能沿街擺 只好來個移動人牆

去年六月卅日總統蔡英文前往政戰學校，半路被抗爭者攔阻、丟水瓶，車隊被迫停止，同年七月六日走訪高雄市燕巢區宮廟時，又有抗議人士丟擲紅色煙霧彈；因為鐵馬護欄無法沿街擺，為了避免類似突發狀況重複上演，警政署祭出「移動人牆」戰術，讓維安人員跟著車隊跑，機動性護衛車隊隔成「安全走廊」，對付反年改團體的游擊戰術。

「移動人牆」強調機動，警政署還因此打破傳統保安機動警力集中待命作法，讓預備警力分散預置，盡量靠近群眾，「人群到那裡，部隊就到那裡」。

警方處理陳抗，經常祭出人海戰術。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

撒警力兵疲馬困 又被譏大砲打小鳥

但大撒警力組成移動人牆與安全走廊，雖然有效，也造成警力吃不消；去年九月圓山忠烈祠反年改抗議時，台北市警方出動十四個警分局人力支援，近千名警力就只為了對付數十名抗議民眾，引發「大砲打小鳥」之譏。加上這種作法只是讓員警疲於奔命，「撐不久」，警政署和台北市警局事後檢討都認為浪費警力，重新研擬對策。

陳抗頻仍，大批基層員警兵疲馬困。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

硬的不成來軟的 女警組人牆拿標語打心理戰

台北市警局長陳嘉昌面對陳抗則曾採柔性戰術，年金改革會議去年在國立中興大學登場時陳嘉昌還是台中市警局長，他除部署優勢警力之外，還打出「女警牌」，安排數十名女警站在鐵馬護欄第一線，拿著「您的心情、我們能體會」、「前輩我們看見了，您們辛苦了」等標語，對著「退休老學長」溫情喊話，甚至安排志工媽媽對陳抗人士獻花、擁抱，希望「以柔克剛」，化解衝突。

陳抗多，警察疲於奔命，有基層員警改警專招生照片，道盡警察辛酸。 圖／網友提供 分享 facebook

對付陳抗好頭痛 加大管制區也是戰術

今年一月十三日，蔡英文總統到南投中興新村輔選，警方一度比照南投燈會的規模進行交通管制，引發中彰投地區居民大反彈。

市警局後來政策急轉彎，將管制區縮小到會場周邊，但在核心區布置拒馬、護欄管制，每個路口還都有三層護欄阻隔，民眾要進入管制區都逐一盤問。

這場活動不但出動上千名警力，三層護欄層層圍堵也嚴重影響居民進出，管制區「畫好畫滿」的做法，事後也被批「搞戒嚴嗎？」

現今陳抗，為防臨時出狀況，除了出動大批警力，還有層層拒馬。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

退休警熟面孔？警祭「認人小組」新招

反年改不少是退休警察，台中市警方昨天採「認人」、「包圍」、「隔離」戰術，首度祭出「認人小組」，以資深警察幹部組成，在會場鄰近各大路口，一看到「退休前輩」就通報指揮站，派警力「勸離」。認出陳抗人士還不夠，警方還會將陳抗人士勸離到「意見表達區」，且越遠越好。

警職退休的台灣警察協會執行長陳志傑昨天穿著繡有標語的制服，還沒靠近會場就被警方勸離到300公尺外的陳抗區內，陳抗區四周只有空地，連會場都看不到，更別說向總統抗議。陳事後向媒體抱怨，「連走路的權利都沒有！」

限制人身自由 律師：有觸法疑慮

「前所未見，比共產黨還誇張！」陳志傑說，過去參加陳抗活動，從沒遇過還沒到會場就被認出驅趕，根本限制人身自由，不給人民表達意見的權利。

律師聶瑞瑩說，民主國家元首應有雅量接受人民發表意見的權利，現行集會遊行法雖規定需事前報備，但民進黨在野時曾批評，現在執政不該用不同標準，讓「不想聽的、不想看的」都消失。

聶瑞瑩說，若陳抗人士只有一個人，還沒有表達意見就被警方強制勸離，恐有觸犯人身自由的疑慮。

台中市警方昨天祭出「認人小組」新戰術，半途先攔截「老學長」（左三）及部分穿著特殊的陳抗民眾。 記者陳宏睿／攝影 分享 facebook

「誰搞好陳抗 當官成功一半」

「誰搞好陳抗，當官成功一半。」有官警說，陳抗如今已是警察最重要任務之一，年金改革、一例一休等議題，讓蔡英文總統每次下鄉警察都如臨大敵，也考驗各地警察首長用兵策略。

他認為，從「移動人牆」、「標語戰術」到「認人小組」，都不過是警察「與時俱進」的一種作法，維安永遠是警察職責，面對新型態陳抗，警察的戰術，只能不斷推陳出新。