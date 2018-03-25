赴立院報告 許銘春：推最低工資及職災保險立法

2018-03-25 19:54 中央社 台北25日電



勞動部長許銘春上任後，26日將到立法院報告業務概況。許銘春表示，勞動部將推動最低工資法、職業災害保險單獨立法；另外，勞保年金改革草案將配合立法院審議進度推動修法。

立法院社會福利及衛生環境委員會26日將邀請許銘春列席報告業務概況並備質詢。根據已經送抵立法院的書面報告，許銘春表示，為因應人口結構高齡化及少子化，確保勞保年金制度穩定運作，行政院在民國106年3月提出勞保年金改革草案送請立法院審議。

她說，草案除就制度面進行開源節流檢討外，並設至少每5年財務檢討機制，及將政府負最後支付責任入法明定，以逐步建構永續穩定年金制度，保障勞工老年經濟安全。勞動部後續將配合立法院審議進度推動修法。

許銘春表示，考量經濟社會情勢，及提升勞工退休生活保障，勞動部擬具勞工退休金條例修正草案，在105年11月經行政院函送立法院審議。草案內容包括將取得永久居留的外籍人士納入適用對象，並增訂以執行業務所得提繳退休金享有稅賦優惠，以保障退休老年生活；延長勞工的遺屬或指定請領人退休金請求權時效。

另外，她說，為強化工資保障，勞動部規劃研擬訂定最低工資法，將最低生活所需參考經社指標入法，讓制度更為健全，穩定、明確的調整最低工資。目前已蒐集各主要國家相關法制及資料，分析最低工資審議制度主要涵蓋面向，並召開公聽會，聽取勞僱團體及學者專家意見。

許銘春表示，因最低工資法訂定攸關勞資雙方權益，對 於國家總體經濟發展也有重大影響，勞動部部將繼續召開研商會議，廣徵各界意見、審慎研擬，盼能獲致共識，儘速完成草案。

她說，勞動部正推動職業災害保險單獨立法，規劃整合職業災害預防、補償及重建等面向；重點包含擴大納保範圍、適度提高投保薪資上限、增進各項給付權益、建立部分失能年金制度、完備職業傷病通報機制，與調整職業病鑑定制度等，協助職業災害勞工儘速重返職場。