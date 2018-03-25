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亞泥首次三方會談 經濟部：用同理心溝通

2018-03-25 16:55中央社 台北25日電

亞泥案今天展開首次三方會談，經濟部長沈榮津表示，他要求亞泥應用同理心溝通，回應部落擔心的安全問題；亞泥則表示，願意以最大誠意來協商。

極具爭議的亞泥新城山礦場礦權去年展限，即便未來礦業法修正通過，也不需行使原住民族諮商同意權。為消弭歧見，總統蔡英文日前指示亞泥案應坐下來談。

亞泥公司新城山礦場採礦案協商會議下午在花蓮縣舉行，由政府、部落族人與亞泥公司三方推派代表參加，聚焦「真相調查」與「居住安全」兩項議題。

三方會談由總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員帖喇．尤道主持，原轉會執行秘書姚人多、政務委員林萬億、經濟部長沈榮津、亞洲水泥總經理李坤炎、玻士岸部落代表許冠傑等人共同出席。

沈榮津表示，他今天一早來到花蓮就前往亞泥礦場勘查，要求亞泥要有同理心，用鄉親聽得懂的語言溝通，大家一起逐一檢視問題，找出解決之道；礦務局長徐景文指出，礦業法修正案已在立法院審議中，未來修法後將落實原基法21條的原住民諮商同意權，未辦環評的礦場將補辦環評，包括亞泥新城山礦場必須在三年內補辦。

部落代表則質疑105年亞泥展限時為何沒有踐行原基法？徐景文回應，亞泥之前是依照舊的礦業法展限，現在此案已經進入行政訴訟程序，經濟部將依訴訟結果辦理相關事宜。帖喇．尤道裁示，即使在訴訟中，經濟部還是可以有所作為，請經濟部回去研究部落意見，由轉型正義的角度回應。

李坤炎表示，亞泥願意透過原基法21條，以最大誠意來協商，亞泥也會設身處地，站在部落居民生活立場來思考，希望藉由協商討論尋求共識，讓亞泥跟部落能夠共存共榮。

亞泥公司報告時指出，亞泥把安全擺在第一位，主動實施礦場安全措施，進行科學監測跟管理，對於村民關心的颱風豪雨、土石流、邊坡穩定和地震等安全問題，亞泥使用礦區排水系統、三道攔石牆、地電阻測勘、內凹式採礦法等各種方式防範。如果有更好更安全的作法，也願意納入討論，讓族人更安心。

亞泥案今天展開首次三方會談，經濟部長沈榮津表示，他要求亞泥應用同理心溝通，回應部...
亞泥案今天展開首次三方會談，經濟部長沈榮津表示，他要求亞泥應用同理心溝通，回應部落擔心的安全問題；亞泥則表示，願意以最大誠意來協商。聯合報資料照
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原住民礦業法轉型正義
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