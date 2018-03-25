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政治
軍事
綜合

聯合報一周大事3/18~3/24

2018-03-25 02:42聯合報 綜合整理

國內新聞：

22日：台大準校長管中閔聘任案卡在教育部兩個多月，一直沈默的管中閔首度公開發聲明，強調「大學校長遴選，依大學法為校長遴選委員會職權」，意指校務會議不能決定校長人事，要教育部3月底前決定是否核定人事案。

22日：公投盟在立法院外濟南路搭設帳篷做為活動據點長達10年，被台北市長柯文哲一聲令下拆了。北市府說指投盟去年7月起就沒申請路權，市府是依法強制拆除。

24日：台大召開臨時校務會議，討論準校長管中閔遴選爭議案，包括「遴選結果因瑕疵而無效」等5項提案經表決都被擱置。教育部指出，將待台大校務會議紀錄及釐清管有無兼職等資料報部後，盡速做適法性處理。

國外新聞：

19日：Uber測試中的自動駕駛車在美國亞利桑納州坦佩鎮撞死一名穿越馬路的婦人，是全球首宗全自動駕駛車撞死行人事故，引發自駕車安全爭議。Uber因此暫停在鳳凰城、匹茲堡、舊金山和多倫多等城市自駕車道路測試計畫。

21日：南韓總統文在寅說，南韓可能與北韓、美國舉行三方峰會，會談目標應是終止朝鮮半島的核子威脅。

22日：美國總統川普簽署「301」備忘錄，擬對部分中國大陸輸美商品加徵關稅；中國大陸駐美國大使崔天凱回嗆，「如果有人想來硬的，我們奉陪到底，看誰持續得久。」

教育部台大管中閔南韓
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