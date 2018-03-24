追查消失的兒虐！兒少死因複審制 3地試辦

藝人孫燕姿日前出席家扶基金會守護兒童公益活動，擔任「兒少好鄰居」代言人，呼籲守護兒童。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣兒少事故死亡率達十萬分之十一，在經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）的廿四國家中名列第三高，僅低於美國和紐西蘭。為找出兒虐漏網案件，防治事故傷害，衛福部將針對事故傷害與不明死因的五歲以下兒童，由專家組成死因複審委員會，初步擬選定台中、彰化、花蓮等試辦。

台大兒童醫院胸腔加護醫學科主任呂立指出，對孩童施暴的家長常說：「孩子不小心被熱水燙傷」、「不小心從樓梯跌倒」，孩子卻反覆送醫，直到有一天再也救不回來。臨床有兒童被打，影響腦部後，吃東西嗆到，最後死於敗血症，此時死亡證明通常註記敗血症，無法呈現兒虐事實，以致兒虐事件遭低估。

衛福部委託成大醫學系公衛所分析台灣兒童死亡原因，發現二○○一年至二○一五年，十九歲以下兒童青少年死亡者共六九八五名。

計畫主持人、成大公衛所教授呂宗學指出：「當前死亡證明資料不足，只看死因的話，國內兒虐問題永遠被低估」。

衛福部國健署婦幼健康組簡技施靜儀表示，死因複審並非追究責任，是改變當前不良制度，目前研議在部分縣市成立兒童死因複審指導委員會，初步彙集衛福、警政、法務等單位。

林口長庚醫院副院長黃璟隆指出，美國從一九八三年進行兒童死因分析，除發現有些疾病或症狀是兒虐所致，更希望提升兒童安全；美國一度流行讓孩童趴睡，有陣子大量出現兒童窒息死亡案例，透過案件與死因分析，醫界建議新生兒應「仰睡」 即是一例。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴指出，英國執行兒童死因複審多年，發現避免四分之一的兒少死亡，以意外事故、自殺及兒虐成效最高。不過，國內兒童事故傷害的數據資料四散在警政署、交通部、衛福部等，建議率先建置兒少事故傷害監測資料庫大數據，回溯調查且定期檢視。

兒福聯盟政策中心主任李宏文樂見中央試辦兒童死因複審機制，但指出，目前中央無統籌單位，若執行無法源依據和強制力，恐窒礙難行。