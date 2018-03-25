禁絕餵食後…基隆鷹族 增減掀論戰

2018-03-25 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆報導



基隆海洋廣場前長期有老鷹聚集盤旋飛翔，並俯衝水面覓食。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

基隆港公告禁止餵食老鷹後，究竟老鷹族群下降？還是增加？引起地方關注。

台灣土地倫理發展協會指出，基隆港食物不斷減少，市府公告禁止餵食老鷹，去年7月食物真正斷絕，沒有相關配套措施補充食物，去年北部老鷹數量下降45隻。

基隆市野鳥學會反駁，取締餵食後，老鷹數量並沒有明顯差異，甚至微幅成長。

台灣土地倫理發展協會常務理事陳世一說，不鼓勵誘拍，但支持為老鷹補充食物配套措施。據他們觀察，2012年橡皮壩築成，2013年禁宰活禽，旭川河食物流出量變少，但後來拍攝者及愛心人士拋丟食物，讓老鷹族群食物充足，因食物來源穩定，數量大增。

陳世一表示，去年7月食物真正斷絕後，沒有相關為老鷹補充食物配套措施下，才使得去年北部老鷹數量下降45隻，應立刻設法為老鷹補充食物。

但基隆市野鳥學會理事長沈錦豐說，解讀要看長期趨勢，1990年迄今數量趨勢是上揚，取締餵食後，出現的最大量、平均出現時間、平均覓食成功次數等都沒有明顯差異，但這也只能解讀為旭川河流入的食物持續不斷，調查期間橡皮壩都未使用，目前並沒橡皮壩截流後食物不足情形。

沈錦豐說，2017年數量雖減少，但也有595隻，比2015年的426隻還大幅成長，以老鷹有更換夜棲點的行為來研判，不排除尚有其他夜棲點未被發現，造成數據短期波動，不應該合理化少部分攝友餵拍行為，隨意餵食保育類動物、拋食汙染港域等都影響觀瞻，也對公權力挑戰。